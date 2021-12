El contundente pedido de Patricia Bullrich a la UCR, luego de las internas: “Radicales, déjense de joder y únanse”

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, se refirió el pasado jueves a las tensiones dentro de la Unión Cívica Radical (UCR), que se profundizaron esta semana con la ruptura del bloque en la Cámara baja, y reconoció que le generó "indignación y angustia", mientras que les pidió a los referentes del partido que “no jodan más, júntense”.

“Después de sacar 9,8 millones de votos, hacer un compromiso de estar frente a las causas de los problemas de los argentinos, hablar de lo que pretendemos para la Argentina, de golpe una pelea interna que pone el carro delante de los caballos”, señaló Bullrich en declaraciones al programa Ya somos grandes, por TN, con respecto a la pelea protagonizada por el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y el senador nacional Martín Lousteau en esta semana, luego de que el grupo del exministro anunciara su ruptura con el bloque de la UCR en Diputados.

En esa línea, la titular del PRO admitió tener “una mezcla de indignación y angustia, porque más allá de que nosotros no hayamos entrado en la pelea, para la sociedad hay una pelea que involucra a Juntos por el Cambio”. Frente a esta situación, apuntó contra los integrantes del partido centenario y les pidió: “Radicales, no jodan más, júntense”.

La foto de unidad del PRO con Macri, Larreta y Bullrich en medio de la fuerte interna en la UCR

Además, aseguró que "no es adecuado ni el momento para hacer esto”. “Tienen que bajarse y unirse de nuevo; tienen que salir de esta escena de locura y volver a la racionalidad. Estamos para ganar el gobierno en 2023, estamos en la línea de largada, tenemos que seguir trabajando con la sociedad, profundizar nuestras ideas de la república, de la libertad, el trabajo, la cultura del esfuerzo, de crear empresas”, planteó.

Al mencionar que se comunicó “con todos los involucrados", la exministra de Seguridad resaltó el mensaje que les dejó: "Muchachos, ustedes salieron a decir que habían vuelto a ser el primer partido político de la Argentina y que regresaban los años gloriosos del radicalismo, pero en vez de tener un scrum radical y empujar a Juntos por el Cambio, empezó la división".

Sobre este punto, sentenció: "Pónganse de acuerdo y déjense de joder. Tenemos que zanjar las discusiones de manera razonable. No es tan importante el presidente de bloque".

El mensaje de Patricia Bullrich sobre la renuncia de su primo Esteban

Por otro lado, Bullrich habló sobre cómo su primo Esteban Bullrich tomó la decisión de renunciar a su banca en el Senado, dado que padece de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). "Hoy se fue, tiene cinco hijos, hace años decidió hacer política, dejó todas sus empresas, y no lo vamos a dejar solo. Lo vamos a ayudar, vamos a estar con él. Su grandeza, su decisión de vida, de decir ‘no puedo’ es muy respetable", relató la referente de JxC.

Y agregó: "Últimamente creo que está en un reconocimiento de lo que le pasó. Primero estuvo fuerte y ahora también lo es, pero ahora llora. El llanto es la realidad de terminar de darte cuenta que te tocó una en la vida que no te la esperabas".

Esteban Bullrich renunció a su banca en el Senado de la Nación

Asimismo, rememoró cuando debió intervenir en una renuncia anterior de Esteban, en un momento donde dejó un mandato de diputado para ser ministro de Educación de Mauricio Macri en la Ciudad, debido a que una de sus hijas tenía cáncer. “Tenés que decidir. Si te vas al ministerio tenés que renunciar a la diputación y si te quedas de diputado renunciás a ser ministro. Somos 129″, le dijo en su momento a su primo.

“Me acuerdo esa charla: yo le fui con la racionalidad, con una decisión que era de construcción política, que no nos podía faltar uno. Y él finalmente me dije: ‘Patricia, voy al ministerio. Renuncio’”, recordó la líder de PRO, a lo que entonces ella le prometió que si se iba del ministerio el partido lo iba a ayudar: “No te vamos a dejar solo”, le dijo en ese momento. “Hoy le digo lo mismo a Esteban”, expresó conmocionada.

"Estamos todos tristes y llorando. Esperemos que salga de esto porque tiene ánimo. Tuvo la decisión de en ningún momento dejar su lugar republicano vacío. Para mí eso vale mucho", concluyó.