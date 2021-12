Patricia Bullrich: “No vamos a firmar el acuerdo con el Fondo a libro cerrado”

Patricia Bullrich, la presidenta del PRO, se refirió el pasado jueves a las negociaciones por la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y dijo que, hasta el momento, la oposición “no sabe nada del acuerdo”, al tiempo que aseguró que “no le vamos a firmar al kirchnerismo el acuerdo a libro cerrado”. Además, lanzó un guiño político a Javier Milei.

“Hasta ahora no se sabe nada del acuerdo con el FMI, y el Gobierno tiene que tener un plan de crecimiento. Si no, ¿el acuerdo va a recaer sobre los comerciantes o sobre las provincias con más empleo público que privado que no producen nada? ¿Van a hacer que la clase media pague más tarifas o quieren salir de la crisis con más trabajo y más producción?”, se preguntó Bullrich en diálogo con Verdad/ Consecuencia, por TN.

En tal sentido, aseveró que, desde la oposición, “no le vamos a firmar el acuerdo con el Fondo a libro cerrado (al kirchnerismo), porque hemos visto lo que han hecho estos dos años con la economía argentina”, mientras que propuso que “tiene que haber menos impuestos, más capacidad de contratación, comenzar a hacer temporales los planes sociales y bajar los subsidios al transporte”, entre otras cosas.

En esa línea, la dirigente opositora celebró que el peronismo no tendrá quórum propio en la Cámara de Senadores, “que no ocurría desde 1983” y resaltó que “es institucionalmente muy saludable”. “Ahora el Senado va a tener mucho más equilibrio, porque el kirchnerismo no puede elegir más jueces ni al procurador general en soledad”, subrayó.

“Es un principio de otra gobernabilidad hacia 2023. En el caso de que podamos ganar las elecciones, tendríamos una posibilidad de tener una mayoría en Diputados y Senadores, algo inédito, por lo que tendríamos más posibilidades de trabajar sobre un paquete de medidas que necesitan tratarse con mucha contundencia y rapidez”, destacó, y ejemplificó con “bajar los impuestos y abrir la economía argentina que cada vez se cierra más”.

Patricia Bullrich, contenta por la carta de Cristina Kirchner: "Reconoció el enorme triunfo de Juntos"

“El liberalismo debe estar adentro de Juntos por el Cambio"

Por otro lado, al ser consultada sobre si Javier Milei debería estar dentro de Juntos por el Cambio, la exministra de Seguridad aseveró: “Yo creo que el liberalismo debe estar adentro de Juntos por el Cambio”.

“Tuvimos a los libertarios en casi todas las provincias dentro de Juntos por el Cambio. Nosotros tenemos que lograr que todos los sectores que puedan expresar un acuerdo se acerquen', explicó Bullrich, mientras que reveló que antes de las elecciones pasadas, dialogó con el diputado nacional electo por Avanza La Libertad, José Luis Espert, pero que “no pudimos llegar a un acuerdo de cuota”.

Patricia Bullrich le bajó el tono a la interna opositora: “No estaba cuestionando la campaña en la Capital

“Larreta no es mi adversario, puede ser competidor en una eventual interna”

Por último, la presidenta del PRO habló sobre el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y expresó que “tenemos desafíos muy grandes, como organizar las zonas donde necesitamos que tener un resultado mejor, más capilaridad política en el conurbano, para llegar al 2023”.

Sobre este punto, fue consultada sobre si Rodríguez Larreta es su adversario dentro de su espacio político, a lo que Bullrich contestó: “En JxC Larreta no es mi adversario, puede ser competidor el día de mañana en una eventual interna”.