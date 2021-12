El economista Daniel Marx dijo que el Gobierno busca "sustento político" para un acuerdo con el FMI

El economista Daniel Marx, ex director del Banco Central, dijo que el Gobierno nacional busca darle "estabilidad" y "verosimilitud" al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) al querer presentarlo y discutirlo en el Congreso, ya que aclaró que esa acción parlamentaria "no es una precondición" que establece el organismo.

Desde un aspecto técnico, donde el Ejecutivo pedirá la aprobación del programa que presentará al ente financiero por parte de la oposición, el ex secretario de Finanzas manifestó que no es necesario. "No es una precondición del Fondo, es algo que la Argentina instala para darle más sustento político", afirmó en declaraciones a Radio Rivadavia.

FMI: la calificadora de riesgos Moody's evaluó un posible default argentino para el 2024

"Se supone que si la Argentina llega a un acuerdo, el Fondo le va a prestar plata y el país va a usarla para pagarle al organismo, como amortizaciones de préstamos anteriores", dijo al explicar que el FMI "no reperfila deuda" sino que mantiene los vencimientos originales, pero a su vez presta plata.

En ese sentido, consideró que las negociaciones que lleva a cabo el ministro de Economía Martín Guzmán con las autoridades de la entidad "se tratan de una discusión muy detallada". "Ese organismo va entregando el dinero pero contra el cumplimiento de condiciones y eso es el programa económico que se está negociando". "Los desembolsos vienen trimestre a trimestre, según el avance de ese programa", aclaró.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, y el presidente Alberto Fernández.

"La presentación es de un plan con todos sus detalles, que es bastante complejo, porque hay que incluir proyecciones en materia fiscal y también reformas estructurales", añadió Marx, quien fue representante Financiero Especial y Jefe Negociador de la deuda externa argentina entre 1989 y 1993.

Consultado sobre el fenómeno de la inflación, describió que el país "viene con una inercia inflacionaria" que es muy difícil que cambie rápido y señaló que el Gobierno ya anunció la revisión de algunos precios, como el de tarifas públicas, porque no pueden cubrir los costos. "Esperemos llegar a una estabilización después, para que comience a bajar", advirtió.

Con respecto a un posible salto del dólar, el economista indicó que el tipo de cambio en el llamado mercado blue "nos da una paridad donde la Argentina es muy barata" y desde ese punto de vista estimó que no se necesita una devaluación. "La controversia viene por la cotización oficial, donde los exportadores dicen 'por qué me castigan tanto'. Esa es una decisión política", concluyó.

FP cp