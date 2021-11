La virulenta reacción de Patricia Bullrich contra Alberto Fernández: "Esclavos de sus estúpidas decisiones"

La decisión del Gobierno que determinó que no se podrán financiar en cuotas las compras efectuadas a través de tarjetas, pasajes hacia otros países y servicios turísticos en el exterior está provocando reacciones de todo tipo y una de ellas fue la de la titular del PRO, Patricia Bullrich quien, a través de su cuenta en twitter descargó una furibunda crítica al presidente Alberto Fernández.



"Presidente: tengo que ir a hacer compras, ¿me da permiso? Porque en la Argentina Ud. decide desde el precio de la carne los fines de semana hasta las cuotas de los pasajes. A ver: ¡gobierne! La Argentina tiene 45 millones de seres libres, ¡no esclavos de sus estúpidas decisiones!", dijo una Bullrich

Presidente: tengo que ir a hacer compras, ¿me da permiso? Porque en la Argentina Ud. decide desde el precio de la carne los fines de semana hasta las cuotas de los pasajes. A ver: ¡gobierne! La Argentina tiene 45 millones de seres libres, ¡no esclavos de sus estúpidas decisiones! — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 26, 2021

Las decisiones políticas y económicas del Gobierno que afectan de alguna manera los intereses de grupos empresarios y de los ciudadanos están siendo aprovechados por la oposición que interpreta el humor social y se sube a la ola de críticas.

Sin embargo la virulencia de las respuestas de algunas figuras políticas que caen en la descalificación y el insulto está degradando el debate político a lugares insospechados. La calificación de "estúpidas decisiones" por parte de Bullrich hacia el Presidente es un claro ejemplo.

Las medidas contra el turismo al exterior

El Banco Central dispuso la medida a través de la Comunicación 7407, que informó a las entidades y emisoras de tarjetas que desde ahora no se podrán financiar en cuotas las compras efectuadas a través de tarjetas, pasajes hacia otros países y servicios turísticos en el exterior. Con esta medida, el BCRA busca frenar la salida de divisas en un momento de escasez de reservas.

En su comunicación A 7407 a las entidades financieras y empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito, el Banco Central de la República Argentina dispuso que “a partir del 26.11.21, las entidades financieras y no financieras de tarjetas de crédito no deberán financiar en cuotas las compras efectuadas mediante tarjetas de crédito de sus clientes -personas humanas y jurídicas de pasajes al exterior y demás servicios turísticos en el exterior”.

La resolución prohíbe la aplicación de cuotas para el pago de servicios turísticos tanto a emisoras de tarjetas en forma directa como a través de plataformas de viajes, según lo establecido por la comunicación de la entidad.

Según la determinación del BCRA, "las entidades financieras y no financieras emisoras de tarjetas de crédito no deberán financiar en cuotas las compras efectuadas mediante tarjetas de crédito de sus clientes -personas humanas y jurídicas- de pasajes al exterior y demás servicios turísticos en el exterior (tales como alojamiento o alquiler de auto).

Alcanza a las operaciones "realizadas en forma directa con el prestador del servicio o indirecta, a través de agencia de viajes y/o turismo, plataformas web u otros intermediarios", según la normativa del Banco Central.