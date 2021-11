Esteban Bullrich y su emotivo mensaje tras las elecciones: "La Argentina posible está fuera de la grieta"

El senador Esteban Bullrich, compartió un mensaje después de que se conocieran los resultados de las Elecciones Legislativas donde manifestó que la Argentina "no tiene más tiempo" y sus dirigentes deben trabajar juntos para salir de la grieta, a la cual definió como "un ejercicio consciente y no una situación inevitable".

El legislador del PRO, quien padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), utilizó una tecnología para generar una versión digital de su voz para comunicar su mensaje a través de un video que publicó en su cuenta de Twitter. "Hace cuatro años yo estaba ahí, en 2017. Dos años después los que festejaban eran otros y creo que parte de eso se debió a la euforia que nos generó nuestra victoria. Creo que nos nubló, nos encegueció y nos entregó a la soberbia", comenzó diciendo.

"Todo triunfo se festeja y hoy estamos consolidando una elección muy buena para nuestro espacio, pero creo sinceramente que no hay lugar para la euforia, tenemos un país muy dividido y no porque no se pueda resolver. un país donde crece la pobreza, escasea el trabajo y la educación continua su degradación hasta niveles impensados años atrás", prosiguió. Entonces, subrayó: "No tenemos más tiempo, no podemos seguir permitiéndonos vivir en esta pelea paralizante. El mundo no espera, la vida no espera".

Luego, recordó la crisis total del 2001 y expresó: "Ya pasaron 20 años y le fallamos a otra generación. La argentina hoy más que nunca es una decisión. Estamos en donde estamos porque así lo decidimos, la grieta que nos separa es una ejercicio consciente, no una situación inevitable".

Por otro lado, hizo mención a los dirigentes de otras fuerzas políticas y los convocó a trabajar juntos. "Tendremos desacuerdos para siempre y esas formas de ver el mundo, pero hay un país posible pasando por encima de la grieta y mirando para adelante. La Argentina posible está ahí afuera, del otro lado de la grieta, en un mundo que no por utópico es imposible".

"Un mundo que tenemos que construir y cuanto antes empecemos, tanto mejor", recalcó el ex Ministro de Educación.

"Quiero convocar a todos a que pongamos nuestro norte hacia la salida de este laberinto que, como siempre, es por arriba. Que el 2021 sea el comienzo de una Argentina que esta vez sí junta fuerzas y sale de la pelea táctica para apostar a la visión estratégica. Hay muchos dirigentes en esos búnkers que sé que piensan como yo y que saben cómo hacerlo. Que Dios nos ilumine, que nos de fuerza y coraje porque esta misión que es la Argentina ya no puede esperar", concluyó.

Por último, dentro de su tweet explicó que mediante su fundación para ayudar a personas que padecen ELA trabajará para que todos puedan acceder a la tecnología que utilizó para grabar ese mensaje.

