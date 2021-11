Resultados elecciones 2021 | María Eugenia Vidal: "No pudieron con vos y no pudieron con nosotros"

La candidata a diputada porteña de Juntos, María Eugenia Vidal, se pronunció este domingo 14 de noviembre tras obtener el 46,98% de los votos en las elecciones legislativas y arremetió contra el oficialismo: "No pudieron con vos y no pudieron con nosotros".

Tras aventajar por alrededor del 11 puntos al Frente de Todos (25,12%), personificado por Leandro Santoro, Vidal expresó desde el Búnker en Costa Salguero: "Estamos todos muy emocionados, conmovidos por el voto que expresaron los argentinos".

"Los argentinos hablaron y fueron con toda su convicción, con todas sus ganas y con toda su valentía. Pero sobre todo con muchas esperanzas. Millones de argentinos en el país dijeron basta. Y no solo dijeron basta. Dijeron muchísimo más", sostuvo.

Y agregó: "Dijeron basta y derrotaron la tristeza, la frustración, el dolor y el enojo. Dijeron acá estamos. Esta noche, el triunfo es de ustedes. Hoy ganaste vos. Vos, que pasaste un año encerrado, que tuviste a tus hijos sin ir a la escuela, que perdiste tu laburo".

Bajo la misma línea, sostuvo que "hoy no te pudieron derrotar. La peleaste y la peleaste. Y no pudieron con vos, y no pudieron con nosotros. Ganaste vos y ganamos todos. Porque ganaron nuestros valores, nuestros principios, nuestra dignidad".

Acto seguido, Vidal procedió a dar agradecimientos a demás referentes del espacio opositor: "Gracias a Mauricio (Macri), por estar siempre. Gracias a Horacio (Rodríguez Larreta) por confiar en ésta lista. El voto de hoy reconoce todo lo que hiciste".

"Gracias a alguien que hoy no está acá pero me sostuvo siempre. Gracias Lilita (Elisa Carrió). Y no quiero olvidarme de enviar un beso grande a quien debería estar con nosotros y se está cuidando desde su casa. Gracias Esteban Bullrich", añadió a continuación.

Cambiando el foco del discurso, dijo: "Yo sé que venimos de mucho dolor, que hay millones de argentinos que están sufriendo, que la están pasando mal. Por eso tengo claro que esta no es una noche de festejo, es una noche de un comienzo nuevo".

En referencia al resultado de las PASO, admitió que "algo pasó el 12 de septiembre" y habló del día después de las elecciones generales: "Mañana, cuando nos despertemos, nos vamos a dar cuenta que somos parte de algo mucho más grande".

"Vamos a ser más fuertes para curar nuestras heridas, más fuertes para seguir aprendiendo, más fuertes para cambiar. Tenemos que estar orgullosos porque lograron los 5 senadores que debíamos tener en el Congreso", celebró Vidal.

Y concluyó: "Tenemos que estar aun más orgullosos porque estamos ganando a nivel nacional por 10 puntos. Orgullosos por una elección contundente en la Ciudad. Orgullosos porque estamos ganando la provincia de Buenos Aires.

