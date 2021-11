Vidal cerró su campaña con Larreta, Macri y Bullrich: "El basta tiene que ser más atronador"

La candidata de Juntos por el Cambio a diputada por la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, cerró este miércoles 11 de noviembre su campaña para las elecciones legislativas en la Plaza de las Naciones Unidas, donde señaló que el resultado del próximo domingo "tiene que ser el basta más atronador" e insistió en la necesidad de "construir un bloque de 120 diputados".

Con el monumento "Floralis Genérica" de fondo, Vidal se mostró acompañada por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich y el ex presidente Mauricio Macri, además de los candidatos que integran su lista, como Martín Tetaz, Ricardo López Murphy y Paula Oliveto, entre otros.

"El 12 de septiembre, después del cierre de escuelas, del vacunatorio VIP y la fiesta de Olivos, millones le dijimos basta y no escucharon, fueron con el plan platita, buscando excusas, diciendo ah, pero Macri y eso no es un error: es lo que son", disparó la candidata y agregó: "Por eso el 14 de noviembre tenemos que gritar más fuerte, tiene que ser el basta más atronador".

En el mismo sentido, agregó: "Basta de que la vicepresidenta (Cristina Kirchner) se lleve casi 3 millones de pesos por mes en una jubilación de privilegio. Basta de que te maten a alguien y el ministro de Seguridad diga que pasa en todo el mundo, de que el patrullero no tenga nafta y el intendente no dé la cara".

Macri, Vidal y Larreta en el cierre de campaña porteño. FOTO: NA

La candidata remarcó el objetivo de "construir un equipo en el Congreso de 120 diputados que le ponga sensatez y sentido común a tanto caos y falta de planificación" y "un bloque con experiencia, que gobernó y aprendió, que atravesó crisis, y donde no hay ninguna estrella".

"Somos millones y vamos a construir un lugar seguro para los próximos dos años y ofrecer una alternativa en 2023", arengó la referente del PRO quien, al igual que sus compañeros de lista, pusieron en su discurso el horizonte de las próximas elecciones presidenciales.

La mesa nacional de JxC hará su búnker en Costa Salguero pero con "escenario propio"

Vidal dedicó un tramo de su discurso a "los adultos mayores", al señalar que "están cansados y se sienten maltratados" y, en la misma línea, criticó al Gobierno porque, según dijo, "lo primero que hicieron fue votar en contra de la fórmula previsional para dejar las jubilaciones atrás de la inflación".

Respecto del escenario para los días posteriores a las elecciones legislativas, la candidata de Juntos por el Cambio señaló que "lo que pase el 15 depende" de lo que se decida en las urnas "el 14" y agregó: "No podés no elegir y no podés no ir a votar". "Son unas elecciones decisivas, se juega el poder del kirchnerismo"", concluyó.

El cierre de campaña porteño de Juntos se realizó en la Plaza de las Naciones Unidas. FOTO: NA

Otro de los discursos más encendidos del acto fue el que dio López Murphy, referente del ala liberal de la coalición opositora, quien llamó a "poner una pared al proyecto demencial, hegemónico y totalitario que ha asolado a la República" y "construir una alternativa que le devuelva al país la esperanza, el optimismo y la alegría".

López Murphy sostuvo que la oposición está "generando la más grande coalición que vio la Argentina, una coalición que va a ser capaz de darle a los argentinos ese rumbo y ese camino que empieza este 14 de noviembre pero que va a culminar en diciembre de 2023, cuando termine esta pesadilla".

El pronóstico post-electoral de Mauricio Macri: "El lunes vamos a tener un colapso del kirchnerismo"

Rodríguez Larreta también tuvo su participación en el acto, donde pidió el voto para el oficialismo porteño a fin de "sostener y continuar la transformación que se está llevando a cabo en la Ciudad".

"También necesitamos el apoyo para construir un proyecto para volver a gobernar la argentina y construir un país para todos", agregó el mandatario porteño, que es uno de los dirigentes de la coalición opositora que aspira a ser candidato presidencial en 2023.

María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta. FOTO: NA

Otro de los asistentes al acto fue el senador y principal referente de la UCR porteña Martín Lousteau, quien lanzó un mensaje de tono nacional al subrayar que la oposición tiene que "ganar en las ocho provincias dónde se eligen senadores para empezar a discutir otro país, terminar con el quórum de Cristina en el Senado y ser primera minoría en la Cámara de Diputados".

