Liberación de presos: desde el Gobierno bonaerense salieron al cruce con María Eugenia Vidal

La muerte del taxista Roberto Sabo, el kiosquero asesinado en Ramos Mejía, se metió de lleno en la disputa electoral entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. En este contexto, la ministra de Comunicación del Gobierno bonaerense, Jesica Rey, cargó contra María Eugenia Vidal en redes sociales. Publicó que fue el procurador durante su mandato, Julio Conte Grand, quien firmó la resolución que habilitó la liberación de presos.

“La impunidad con la que la ex gobernadora ex orgullosamente bonaerense miente en televisión roza lo impúdico. Repite “liberaron miles de presos” cuando fue su ex Secretario legal y técnico, devenido en Procurador, Conte Grand, quien firmó la resolución que los indicaba”, señaló en Twitter la funcionaria bonaerense.

La impunidad con la que la ex gobernadora ex orgullosamente bonaerense miente en televisión roza lo impúdico. Repite “liberaron miles de presos” cuando fue su ex Secretario legal y técnico, devenido en Procurador, Conte Grand, quien firmó la resolución que los indicaba. pic.twitter.com/yCo3HbbJUO — Jesica Rey (@JesicaRey) November 10, 2021

Desde este sector dejaron trascender una serie de datos del Ministerio Público Fiscal sobre la provincia de Buenos Aires que refleja que en 2020 fue el año en el que liberaron menos presos que en cada uno de los años de la administración de Cambiemos en la provincia. El año pasado fueron 36.257 los egresos. Mientras que en 2019, 42.061; en 2018, 40.035; en 2017, 37.501; en 2016 36.693.

Ayer en una entrevista en la señal de noticias TN la ex gobernadora se refirió a la inseguridad en la provincia de Buenos Aires. Dijo que al Gobierno le falta “una decisión política para ocuparse de la seguridad”, y afirmó que “es imposible que mejore, si liberás miles de presos”.

Datos que difunde el Gobierno bonaerense sobre la liberación de presos. Fuente: Ministerio Público Fiscal

Desde el entorno de Kicillof salieron a contestarle en boca de la vocera Rey. “En la misma entrevista, Vidal se refiere a datos judiciales para avalar una mejora en los índices de delito durante su mandato. Esos mismos datos indican hoy que comparando 2019 con 2021, los delitos prevenibles ocurridos disminuyeron 24,71%”, dijo la ministra de Comunicación.

“Como dijo la mismísima Vidal “los datos son de la Justicia, no del Gobierno”. Basta de hipocresía. Es tiempo de seguir adelante”, cerró así Rey su hilo de tuits.