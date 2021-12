María Eugenia Vidal desaprobó el guiño de Patricia Bullrich a Sergio Berni: "Es insostenible"

La diputada nacional María Eugenia Vidal desaprobó el martes 22 de diciembre el guiño de apertura de la líder del PRO, Patricia Bullrich, al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni. Consideró "insostenible" su paso del oficialismo a la oposición.

En una entrevista que brindó a Todo Noticias, Vidal dejó en claro: “Para mi Berni es hoy un funcionario de la provincia de Buenos Aires. Tiene que estar convencido del gobierno al que pertenece. Sino es una falta de coherencia y es insostenible”.

Bajo la misma línea, agregó: “Uno es o no es, y no puede estar en un lugar cuyas ideas no se comparten”. Las declaraciones de la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires se producen luego de que Bullrich elogiara la gestión del también médico.

"En cuestiones de Seguridad, Berni tiene ideas más similares a las nuestras que al gobierno en el que está", rescató Bullrich en diálogo con A24. Insistió en que “si alguien quiere participar de nuestra fuerza, debe compartir nuestros valores".

Vidal, por su parte, expresó una mirada totalmente contrapuesta. “El gobierno de Axel Kicillof no se preocupa por la seguridad, dejó de pelear contra el narcotráfico en la provincia de Buenos Aires y las mafias enquistadas desde hace años", denunció con vehemencia.

Y dijo, para dar por finalizado su abordaje sobre la cuestión: "No tienen una política de seguridad clara que le dé tranquilidad a la gente. Si el ministro no piensa como el Gobierno del cual forma parte, entonces no debería estar ahí me parece".

El gesto de apertura de Patricia Bullrich a Berni puso en alerta a Juntos por el Cambio

En los últimos tramos de la entrevista, se limitó a analizar la actualidad del bloque que compone y señaló que Juntos por el Cambio "está unido" y que tiene la intención de "cumplir con el compromiso electoral" que le fue otorgado.

“Voy a acompañar y a reunirme con dirigentes de todo el país para escuchar sus problemas y presentar los proyectos que hagan falta. Empiezo el día en la calle, escuchando a alguien, y eso lo voy a hacer en todos lados", concluyó Vidal.

No se trató del único referente de la oposición que se pronunció respecto del guiño. Uno de ellos sería el jefe del bloque de diputados de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, quien puso en duda el trabajo del ministro de Seguridad bonaerense.

"No nos olvidemos que Berni tiene mucho que explicar aún sobre el magnicidio del fiscal Nisman", señaló. Ese tuit fue compartido por la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, y por el jefe del bloque de diputados de la UCR, Mario Negri.

JFG / ED