Tras su foto con Macri, Conte Grand haría una conferencia para "mostrar" con quienes se reúne

La publicación de la foto entre el ex presidente Mauricio Macri y el jefe de los fiscales bonaerenses, Julio Conte Grand, generó un fuerte rechazo en el oficialismo, que salió a pedirle la renuncia de su cargo en la Justicia provincial. Sin embargo, allegados al funcionario judicial admitieron que en el encuentro solo hubo un ofrecimiento del ex mandatario para que se sume en un futuro a la Fundación FIFA y que si la polémica continúa en escala, haría una conferencia de prensa para aclararlo.

La foto fue publicada ayer a la tarde por el periodista de Pablo Duggan, quién se los encontró en pleno almuerzo en el restaurante Kansas de San Isidro. No deja de llamar la atención que el ex mandatario haya mantenido una conversación con un miembro del Poder Judicial bonaerense cuya función es nada más y nada menos que la de estar a cargo de los fiscales provinciales, varios de los cuales investigan a ex funcionarios de la gestión de María Eugenia Vidal, la ex gobernadora que lo sumó para ser secretario de Legal y Técnica y luego lo propuso para su cargo actual.

La reacción del gobierno de Kicillof a la foto de Mauricio Macri y Julio Conte Grand: "Socava confianza"

Ambos involucrados en la foto se mantuvieron en silencio y desde su entorno buscaron relativizar el encuentro. Sin embargo, allegados a Conte Grand dijeron a PERFIL que Macri fue el autor del convite en el que hablaron “de la familia” y en el que el ex mandatario a cargo de la Fundación FIFA le hizo un ofrecimiento para sumarse a la entidad futbolística. Detallaron que lo querría como “coordinador de asuntos jurídicos” en caso que Gianni Infantino siga a cargo de la FIFA después de 2023 “y Macri pueda seguir con su proyecto en la Fundación”.

Sin embargo, cerca del procurador afirmaron que “no aceptó la oferta” ya que se lo impide su cargo en la Procuración, “donde piensa seguir”. Vale mencionar que, de ser así, no deja de llamar la atención por el hecho de que un ex presidente haga una propuesta de ese estilo a un funcionario que debe bregar por la imparcialidad de los fiscales en las causas que tramitan en territorio bonaerense. Más aún porque pareciera que Conte Grand no se esfuerza en marcar distancias ni con Macri ni con el PRO, lo que justifica las sospechas de parcialidad que alega el oficialismo.

Teresa García, sobre la foto de Macri con Conte Grand: "El procurador tendría que tener ética y renunciar"

Mientras en el oficialismo recuerdan las visitas de los camaristas federales Gustavo Hornos y Mariano Borinsky a Macri en Olivos, adonde iban a jugar al pádel, en el entorno del procurador señalan que la situación es diferente y que no hay incompatibilidad. Explican que "mantiene contacto fluido con todos los operadores del sistema", entre los que mencionan a "dirigentes del oficialismo, de la oposición o intendentes que le llevan planteos todo el tiempo". De escalar el tema, adelantan que podría haber una conferencia de prensa del cuestionado funcionario para “mostrar el listado de las personas con las que se reúne” en la Procuración, como un intento de disipar sospechas.

El vínculo Macri - Conte Grand y las sospechas de incompatibilidad

La de ayer no fue la primera vez que el procurador y el ex presidente se reunieron. Incluso, además de los encuentros públicos que tuvieron, desde el entorno cercano de Conte Grand dijeron que cuando Macri dejó la Casa Rosada hubo una charla breve en la que intercambiaron “sensaciones” y el jefe de los fiscales "le preguntó cómo estaba y como estaba la familia".

Liberación de presos: desde el gobierno de Axel Kicillof apuntaron contra Vidal y Conte Grand

El procurador es un hombre de máxima confianza del ex mandatario, al que conoce desde la época en la que comenzó a ser jefe de Gobierno porteño y lo designó como procurador de la Ciudad de Buenos Aires. Con la llegada de Macri a la presidencia, Conte Grand comenzó a tener charlas con Vidal, a quien conocía de la Ciudad, quien decidió nombrarlo secretario de legal y técnica y, posteriormente, lo propuso como procurador general de la Provincia. “El procurador debería tener ética y renunciar. (…) para cambiarlo deberíamos tener dos tercios en el Senado y no los tenemos”, dijo sobre la foto Teresa García, presidenta del bloque Frente de Todos del Senado bonaerense.

Una de las sospechas que sostienen la incompatibilidad que plantea el oficialismo involucra a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la presidencia de Macri y la gestión de Gustavo Arribas. Según reveló tiempo atrás Página/12, el organismo de inteligencia habría comprado en Estados Unidos más de 100 teléfonos celulares que fueron encriptados por la Agencia y entregados a funcionarios, ex funcionarios y personas que no tenían cargos en el Gobierno nacional. Uno de ellos supuestamente terminó en manos de Conte Grand.

Recuerdan, además, que en 2018 la Comisión Provincial por la Memoria denunció al procurador por haber cerrado un proceso disciplinario contra un fiscal marplatense que era investigado por su actuación como agente de inteligencia de la Policía Bonaerense durante la última dictadura.

Di Tullio y la foto de Macri y Conte Grand: "El tole tole que se armaría si fuera Cristina"

Un episodio más actual lo señala a Conte Grand como “artífice del lawfare” en territorio bonaerense. A propósito, los medios provinciales reflejaron en las últimas semanas un revés judicial que sufrió por parte del Tribunal de Casación Penal, que anuló una causa que era impulsada por Sebastián Scalera, el fiscal general de Lomas de Zamora señalado como “protegido” del procurador. Supuestamente, habrían querido involucrar en una extraña maniobra de “aprietes” a Daniel Llermanos, abogado de Pablo Moyano, como respuesta a una denuncia que el abogado había hecho en la Justicia federal para que se investigue si Scalera y jueces de Lomas de Zamora habían “guionado” a testigos para que declararan en contra de los Moyano en la causa Independiente.

A partir de eso, las sospechas del oficialismo toman fuerza. Y su reunión con Macri no deja de incrementarlas.