Sergio Berni y Waldo Wolff se cruzaron por el empresario asesinado: “¿Quién liberó a esos 4500 delincuentes?"

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, se vio envuelto en una discusión con el diputado opositor, Waldo Wolff, en LN+. El centro de la disputa fue la excarcelación de presos durante la pandemia, a lo que se sumó la situación delictiva de la Provincia y la política de seguridad gubernamental.

En relación al reciente crimen de Caseros, donde un empresario fue asesinado por cuatro delincuentes, Sergio Berni declaró que “tarde o temprano” van a atrapar a los responsables y que, probablemente, se trate “de un menor o de una persona que debería estar presa y está delinquiendo”. Además, el ministro resaltó que en la provincia la tasa de homicidios se redujo “considerablemente”.

Video: un empresario fue asesinado por cuatro ladrones tras intentar defenderse a los tiros

El diputado opositor Waldo Wolff, quien estaba presente en el programa, no perdió la oportunidad de responderle al ministro sobre sus dichos. “No se puede disociar que es parte de un gobierno y usted habla como si no fuera parte de un gobierno. ¿Quién liberó a esos 4500 delincuentes?”, cuestionó.

“El Poder Judicial, es el dueño de la libertad de todos los detenidos”, respondió rápidamente Berni. “¿Y quién tiene la teoría zaffaronista sobre el Poder Judicial?”, retrucó Wolff, a lo que el ministro contestó: “Yo no la tengo. Expliqué veinte veces que yo no comparto la teoría de Zaffaroni. No lo digo ahora, lo dije siempre”.

Después de que el ministro de Seguridad negara su apoyo a la teoría de Raúl Zaffaroni, exministro de la Corte Suprema, el diputado del PRO le remarcó: “Sí, pero que usted lo diga no lo exime de la culpa ni de la responsabilidad de ser parte de un gobierno que tiene esa teoría”.

Bernal: sufrió una entradera, le desvalijaron la casa y antes de irse le pidieron perdón

“Usted está tratando de mezclar peras con bananas”, respondió Berni y añadió: “El problema de la teoría de Zaffaroni no es de quienes ejercemos un cargo ejecutivo, sino de quien tiene la responsabilidad y en su poder la decisión de liberar o no a un preso, que es la Justicia”.

“Los dueños de la libertad de un preso, es la Justicia, el juez de ejecución penal. Por lo tanto, la teoría de Zaffaroni la discutirán aquellos que tienen esa responsabilidad, que es la Justicia. Yo estoy en el Poder Ejecutivo, tengo una responsabilidad, no soy zaffaronista”, continuó.

“Usted no es una pieza estanca fuera de un circuito”, contestó Wolff al respecto y agregó: “No me subestime diciendo que mezclo peras con bananas. Justamente, el que mezcla peras con bananas es un Gobierno que tiene posiciones antagónicas dentro del Gobierno. Y en seguridad usted sabe que eso es gravísimo”.

Cocaína envenenada: la causa podría elevarse a la Justicia federal

“Teniendo diferencias en otros planos con usted, yo valoro una parte de su trabajo, que es que venga y ponga la cara”, subrayó luego el diputado, a lo que el ministro aclaró: “Yo no soy un punching ball, no vengo a poner la cara, pongo trabajo, pongo responsabilidad y compromiso”.

En esta misma línea, Wolff le cuestionó a Berni que “hay gente muriendo todos los días”, a pesar de reconocer que no conoce la estadística de delitos. “Debería conocerla. Es diputado de la provincia de Buenos Aires y es su responsabilidad conocerla”, mencionó el ministro al respecto.

“No la conozco porque no tengo cargos ejecutivos, pero sí sé que usted se está peleando con el ministro de Seguridad de la Nación mientras matan gente todos los días y se tiran con la responsabilidad de chicanearse uno al otro”, retrucó Wolff y añadió: “Eso lo siente cada vecino cuando prende la televisión y ve a un bonaerense asesinado, ve que se pelean entre ustedes. Y se requiere empatía además de cifras”.

Aníbal vs Berni: las vedette del verano, una pelea sin fin

Desestimando el argumento del diputado sobre la existencia de posiciones antagónicas dentro del Gobierno, Berni respondió: “El gobernador (Axel Kicillof) no es zaffaronista, sino lo hubiera puesto a Zaffaroni (como ministro de Seguridad)”. Además, el ministro defendió sus diferencias y discusiones con distintos funcionarios nacionales.

“El gobernador a este ministro le dio una responsabilidad, que es velar por los intereses de los bonaerenses. Yo no especulo y la política no es un club de amigos. Yo vengo a defender los intereses del pueblo bonaerense, y si me tengo que pelear con el Presidente para abajo, me peleo con quien sea porque es mi función”, agregó Berni y Wolff cerró respondiendo que: “No defiende los intereses de los bonaerenses peleandose con el ministro de Seguridad de la Nación”.

AS.