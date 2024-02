Sin acuerdo por el salario mínimo, los gremios no descartan un nuevo paro

Luego del fracaso de la reunión entre el Gobierno, empresarios y centrales sindicales para fijar un nuevo salario mínimo vital y móvil, en el oficialismo no existe acuerdo sobre los pasos a seguir y los dirigentes gremiales, como Héctor Daer y Pablo Moyano a la cabeza, triunviros de la CGT, recargan críticas con Javier Milei. Y hay dirigentes que no descartan un nuevo paro.

En concreto, con un cónclave que terminó sin acuerdo, desde el oficialismo le indicaron a PERFIL que el salario mínimo será determinado por un decreto con chances de ver la luz el próximo lunes o a más tardar el martes. Sin definición todavía, hay algunos dirigentes de LLA que creen que la cifra de la remuneración será menor a la que reclamaron los gremios, de 286 mil pesos. Por lo cual, el conflicto entre las partes seguirá evolucionando y Moyano ya advirtió que se discutirá en la CGT un nuevo paro, porque cree que no hay chance de dialogar con el Gobierno. “Se cagaron porque la reunión tenía que haber sido presencial”, lanzó el hombre fuerte de Camioneros sobre el cónclave en su última aparición pública.

Es más: el hijo de Hugo ya avisó que el consejo directivo de la central Azopardo tiene facultades para convocar a una reunión y avanzar hacia una medida de fuerza si existe consenso. Daer, una de las caras más dialoguistas de la central, todavía no brindó indicios de ir hacia una nueva huelga, de hecho mencionó que hay que esperar a lo que pueda ocurrir con el DNU en el Congreso, pero volvió a cruzar a la gestión libertaria en duros términos, dando cuenta que los puentes de contacto están totalmente rotos, sin interlocutores.

El referente de Sanidad no dudó en calificar como vergonzoso el encuentro del consejo del salario y que se evidenció una “ruptura histórica”. De hecho, precisó que que los empresarios, sobre todo de la UIA, “van a la OIT y hablan del diálogo tripartito que ahora rompen sumisamente, planteando que las empresas no pueden subir el Salario Mínimo, Vital y Móvil y digamos que hoy es de 165 mil pesos y que no afecta ningún salario de trabajador en blanco”.

“Es realmente vergonzoso el haber hecho una parodia de un instrumento legítimo de la democracia. Fue un paso más para romper la institucionalidad del país”, remarcó el dirigente gremial. Para Daer, “lo que queda en claro después del episodio de ayer es la postura del Gobierno de que el ajuste lo hagan los jubilados, porque hablamos también de la jubilación mínima, y de los que menos tienen en el país. Acá no hay motosierra para nadie más”.

Un detalle que marca el desconcierto en LLA en torno al salario mínimo: mientras hay sectores que hablan de que aparecerá un decreto, el Presidente ayer se opuso a firmarlo con una pregunta: “No es una cuestión que tiene que ser abordada por los trabajadores con sus empleadores”?. “No creo que un político pueda determinar un precio a mano. Ni se me ocurre. ¿Yo voy a emitir un decreto fijando un precio?”

Medida de fuerza. El sindicato La Fraternidad, que conduce el secretario general Omar Maturano, anunció que el próximo miércoles 21 de febrero realizará un paro de trenes desde las 00 hasta las 24 horas, alegando falta de respuesta en la discusión paritaria.

En un comunicado firmado por Maturano, se informó que la medida de fuerza fue resuelta en un encuentro este viernes. “En reunión del 16/02/2024 se ha decidido ejercer el derecho a huelga (Art. 14 Bis de la C.N), el día 21 de febrero de 2024, de 00:00 a 24 horas; en respuesta a la falta de discusión paritaria y de propuesta salarial adecuada a la inflación galopante que deteriora los haberes –que gozan de carácter alimentario– del personal de conducción de trenes, causándoles daños irreparables”, se explicó.

El texto agrega que la medida se adoptará “dentro del reconocimiento explícito del derecho constitucional argentino ya que como decía el General Perón ‘dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada’”.