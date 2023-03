Sin definiciones sobre candidaturas, Macri y Larreta postergaron el debate sobre la Ciudad y la Provincia

Siquiera llegó a ser un desayuno: apenas agua y un café cortado. El encuentro de casi una hora entre Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta en el Tenis Club Argentino, en Palermo, fue una charla donde aprovecharon para repasar el armado político de Juntos por el Cambio en distintas provincias y compartieron duras críticas contra el ministro de Economía, Sergio Massa.

De esta forma, se postergaron definiciones sobre las candidaturas, en particular sobre las precandidaturas del PRO en la Ciudad y las precandidaturas en la Provincia de Buenos Aires, dos ejes de conflicto para el partido que fundó Macri. Tampoco hubo alusiones a si el ex jefe de Estado será finalmente precandidato o no.

Hasta este encuentro había varios sectores interesados en que el ex jefe de Estado le pida a Larreta que baje a tres de los cuatro precandidatos que había elegido: Fernán Quirós (Salud), Soledad Acuña (Educación) y Emmanuel Ferrario, el vicepresidente de la Legislatura porteña que decidió bajarse ayer de la contienda. La idea: que se despeje el camino para Jorge Macri, el ministro de Gobierno porteño que ya cosechó el apoyo de Patricia Bullrich. Ayer no ocurrió y el tema, espinoso para ambos, se postergó para más adelante.

Con todo, en la reunión, según pudo saber PERFIL, hubo un repaso sobre los cierres de listas en las provincias, en particular Macri estaba interesado en Santa Fe (donde la senadora Carolina Losada comenzó a tentarse con ser candidata a gobernadora) y Salta, donde el PRO impugnó el acuerdo de la UCR con un sector del PJ. También la alianza en Tucumán, donde Larreta fue una pieza clave para que no se desarmara Juntos por el Cambio.

La preocupación central que venía esbozando el expresidente era la posibilidad de que el jefe de Gobierno cierre un acuerdo en las sombras con el senador Martín Lousteau, a quien suele criticar en privado, para que pueda llegar a conducir la Ciudad.

Larreta, por su lado, no tiene pensado apoyar a la UCR: solo le viene expresando a Lousteau que garantizaría una pelea limpia pero que su candidato será del PRO. El senador no tiene de qué quejarse: maneja la secretaria de Ambiente, el Banco Ciudad y más de la mitad del ministerio de Desarrollo Económico. El anhelado gasto corriente.

Con todo, en el encuentro Macri-Larreta pasaron un buen tiempo criticando a Sergio Massa y expresaron su preocupación por la situación económica. En especial, por el canje de bonos que encaró el ministro de Economía esta semana y pensando en la herencia que recibirá el próximo presidente.

Mañana a la tarde-noche se reencontrarán con sus mujeres: son dos de los pocos invitados de la política que estarán en el casamiento de María Eugenia Vidal. Ferrario será otro, al igual que Cristian Ritondo, el precandidato a gobernador bonaerense.

En la agenda de Macri aún no aparece una cumbre privada con Patricia Bullrich, quien sigue con su campaña autónoma de cualquier decisión sobre el futuro del expresidente. De hecho, viene sumando precandidatos a intendente de su propia cosecha (ver recuadro) en el territorio bonaerense con el fin de sumar volumen político en el principal distrito electoral del país.

Sin embargo, por lo pronto Bullrich no está invitada al casamiento de Vidal, aunque siguen sosteniendo un buen vínculo personal.

Mientras tanto, quien sí viene haciendo ruido, para generar conflictos, es el macrista-neovidalista legislador Darío Nieto.

Se trata del ex secretario privado de Macri que se sumó en 2022 a la campaña de Vidal, tal como anticipó PERFIL. El conflicto es que llegó a los oídos de Larreta y también a los funcionarios de su entorno que viene criticando duramente la campaña “H 2023” y al Gobierno porteño. Por ello hay quienes creen que viene intentando distanciar a la diputada del jefe comunal, algo que Vidal descarta totalmente.

Bullrich avanza con candidatos a intendente

La titular del PRO y precandidata presidencial, Patricia Bullrich, avanzó esta semana con sus precandidatos a intendentes en el conurbano bonaerense. En un acto en Florencio Varela junto al precandidato a gobernador bonaerense, Néstor Grindetti (intendente de Lanús) y el armado político, Sebastián García de Luca, lanzaron al candidato Mario Kanashiro y luego hicieron lo propio en Berazategui.

La presidenta del PRO viene armando un esquema de precandidatos propios en todos los distritos, incluyendo algunos gobernados por intendentes del PRO, a fin de tener su propia fuerza en el territorio.

Por ello avanzó también en Presidente Perón, en Magdalen y en Ensenada con el fin de sumar adhesiones que le den volumen y sustento a sus aspiraciones presidenciales.