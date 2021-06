Tras el furcio de este miércoles, Alberto Fernández se prepara por estas horas para emitir un nuevo decreto de necesidad y urgencia (DNU) para renovar las medidas de aislamiento frente a la segunda ola de Covid-19. Las nuevas restricciones regirían desde el próximo sábado 12 de junio, ante las dificultades para aprobar antes del viernes el proyecto de "emergencia Covid" en el Congreso.

En caso de que este jueves la Cámara de Diputados no logre aprobar el proyecto de ley que propone una serie de parámetros epidemiológicos para aplicar restricciones, se renovaría el actual decreto "sin grandes modificaciones", informaron fuentes de Casa Rosada a la agencia Noticias Argentinas.

Fines de semana y día del padre

La duda que se mantiene es qué pasará con los fines de semana, en particular con el próximo domingo 20 de junio, luego de que en las últimas jornadas de descanso se mantuvieran las restricciones que se relajaron para los días de semana.

En ese marco, afirmaron que la nueva disposición incluiría "un apartado para el fin de semana del Día del Padre", que se festeja el tercer domingo de junio de cada año. Además, las fuentes consultadas no descartaron que el nuevo DNU continúe con el dictado de un confinamiento estricto para los fines de semana.

Locales cerrados, una postal que se repite los fines de semana.

Sin "grandes cambios" en el DNU, pero siguen las restricciones

En Casa Rosada mantienen "la esperanza" de que Diputados pueda aprobar antes del viernes la ley que establece las medidas a adoptar en base a un "semáforo epidemiológico" que divide a la Argentina en diferentes zonas de acuerdo a la situación sanitaria.

"Si no sale la ley, el DNU que se aplicaría no va a tener grandes cambios. Tenemos la esperanza de que salga, porque con una ley del Congreso sería muy diferente el accionar de algunas jurisdicciones. Con la ley no va a haber margen a libres interpretaciones", argumentaron a Noticias Argentinas.

Lo cierto es que, con ley o DNU, habrá algunos cambios a partir del próximo sábado, pero fuentes con despacho en Balcarce 50 aclaran que "de ninguna manera será fase 1 o confinamiento estricto por varios días".

"El resultado del último confinamiento estricto (de nueve días) fue bueno. Logramos frenar el aumento de contagios (de Covid-19), pero con una meseta muy alta", reflexionaron. Y anticiparon que "van a seguir las restricciones en la circulación", ya que, consideraron, "continuar con un cierre estricto los fines de semana puede ayudar a bajar los casos sin tener un impacto extremo en la economía".

"Superjueves" en Diputados: buscan aprobar el Consenso Fiscal y se postergan los superpoderes

Ley de emergencia: panorama difícil en Diputados

Sin embargo, parecería muy difícil que el oficialismo en la Cámara de Diputados logre cosechar los votos necesarios para impulsar la aprobación del proyecto de ley, que ya tiene media sanción en el Senado, dado que ni siquiera logró los acuerdos suficientes para incluir la iniciativa en el temario de la sesión de mañana.

Pese a que el proyecto no ingresará en la agenda de la sesión de este jueves, cuyo inicio está previsto para las 15, el oficialismo intentará avanzar con el tema en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Salud convocado a las 10, con la posibilidad de firmar dictamen de mayoría.

Cámara de Diputados

Al no estar el tema incluido en la convocatoria de la sesión, la única alternativa en pie sería impulsar un apartamiento de reglamento para incorporar el expediente sobre tablas, pero ello exigiría una mayoría de dos tercios.

El problema es que el oficialismo no está en condiciones ni siquiera de garantizar los 129 diputados necesarios para tener quórum y habilitar la sesión, por lo que una mayoría de dos tercios asoma como algo muy difícil.

RI/FF