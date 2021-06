Luis Juez sobre los dichos de Alberto Fernández: "Hay que ser nabo para dejársela picando a Bolsonaro"

El diputado de Juntos por el Cambio, Luis Juez, salió al cruce de Alberto Fernández tras sus dichos durante una conferencia que brindó junto a su par español, Pedro Sánchez: “Hay que ser muy nabo para darle la oportunidad a Bolsonaro. ¡Se la dejaste picando!".

Juez insistió en que "realmente hay que irse al pasto para dejársela picando a Bolsonaro, que no se caracteriza por ser un tipo con luces". Acto seguido, y haciendo una clara referencia sobre el fútbol, dijo: "Ahora le pega de punta y te la clava en el ángulo”.

Desde el Museo del Bicentenario, Fernández citó erróneamente al poeta y ensayista mexicano, Octavio Paz, y afirmó que los argentinos “venimos de los barcos” mientras que los mexicanos “vienen de los indios” y los brasileños “vienen de la selva”.

En diálogo con La Once Diez (Radio de la Ciudad), planteó que “decir que los brasileros vienen de la selva es un desconocimiento de cómo fue la colonia en Latinoamérica”. "Se llena la boca hablando de los pueblos originarios y no tiene idea", opinó.

Añadió que "nos pone en ridículo a todos. Algo que parece un tema menor con 83 mil muertos, pero no es un tema menor para la boca de un presidente. Yo no tengo por qué guardar formas, no lo he hecho en mi vida, pero él es el presidente".

"Ese lenguaje chabacano, chistoso, ofende a un montón de gente innecesariamente. Él puede pedir disculpas, pero andá a pedir disculpas a los brasileros cuando Bolsonaro que lo va a utilizar como herramienta”, analizó a continuación.

El diputado de JxC consideró que lo que hizo Fernández es "un espanto" para luego remarcar: "¡Qué manera de hablar estupideces! la política está por el piso y al tipo, sinceramente, lo noto cada vez más perdido, cada vez más extraviado”.

“Alberto está haciendo el ridículo sistemáticamente, casi en todos los temas”, precisó para concluir con lo que denominó otra "bolufrase": "Dijo que el capitalismo fracasó y Rusia y China se alejaron del fracaso comunista y se abrazaron al capitalismo".

