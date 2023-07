Sin medidas de shock, Massa busca poner el foco en la “estabilidad”

Esta vez, el oficialismo no tiene margen para generar un shock positivo inmediato ante un electorado al que la inflación y los bajos ingresos no le dan respiro. “Primero hay que renegociar con el Fondo”, dicen en el comando de campaña de Unión por la Patria, y admiten que en la primera etapa de la pelea electoral de cara a las primarias del 13 de agosto no habrá fuertes medidas que sacudan el escenario. En cambio, ponen sobre la oferta electoral un mensaje de estabilización y orden.

La desaceleración de la inflación le permite al ministro de Economía y candidato a presidente, Sergio Massa, mostrar orden. Al asumir al frente del Palacio de Hacienda, Massa había logrado ya una baja en el índice de precios que se frenó por la sequía que el ministro no deja de repetir que fue histórica y por la que se perdieron 21 mil millones de dólares. La estabilidad tiene que ver con haber podido sostener la actividad en plena crisis y tener índices positivos como los de empleo.

“Está claro que no podemos atender a las demandas que tienen que ver con soluciones en lo inmediato, porque tenemos un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional inflacionario y de ajuste”, explica un importante funcionario. “¿El electorado no está cansado de escuchar que la culpa la tienen la pandemia, la sequía y, sobre todo, el FMI?”, preguntó este medio. “En esta campaña nosotros vamos a pagar un doble costo: explicar y recordar que al FMI lo trajo Mauricio Macri y que el acuerdo que Alberto Fernández mostró como una solución no lo era. La gente se va a tener que acostumbrar a escuchar sobre el FMI por los próximos 10 o 20 años y no es por nosotros”, responde el dirigente.

Entre una recorrida y otra, Sergio Massa tiene en agenda este sábado llamar a la titular del organismo, Kristalina Georgieva. El ministro de Economía le pone nueva fecha al viaje del equipo técnico: será mañana, y quienes se tomen un vuelo a Washington serán el viceministro Gabriel Rubinstein; el jefe de Asesores, Leonardo Madcur; el vice del Banco Central, Lisandro Cleri; y el secretario de Hacienda, Raúl Rigo. Este viaje ya tuvo cuatro anuncios fallidos; el propio Massa espera que finalmente se concrete.

Hoy, en Pilar, Massa volverá a dedicarle unos minutos a la negociación con el FMI mientras habla de un avance en las negociaciones que le van a permitir llegar a fin de año sin más revisiones en plena campaña electoral. Si finalmente se llega a un entendimiento, se podría anunciar el próximo viernes. Por estas horas en las que las negociaciones se endurecieron, el ministro de Economía y candidato presidencial destaca el apoyo político del gobierno de Estados Unidos.

Mientras se avanza en un acuerdo, no habrá grandes anuncios. Lo que se conoció en la campaña anterior como el “plan platita”, no será parte de este primer tramo hacia las PASO. Sin embargo, desde Economía enumeran distintas medidas que sirvieron para afrontar la inflación como alivios fiscales y créditos.

El tiempo los corre y solo queda una semana para hacer anuncios, ya que el 19 de julio comienza la veda de actos de gobierno que puedan incentivar al voto. En la agenda del candidato presidencial hay distintas recorridas, pero en todas se trata de anuncios de obras y mejoras sectoriales que no generan un shock inmediato. Quienes están a cargo de la campaña insisten en privado con un decreto del Presidente que implemente una suma fija para los trabajadores. Aseguran que el candidato presidencial Sergio Massa se lo planteó en los últimos días de manera insistente y volvió a rechazar la idea. Alberto Fernández destaca las paritarias trimestrales como modelo para que los sueldos no pierdan con la inflación y de ahí no se mueve.

Para Unión por la Patria, esta campaña trata de instalar la idea de “retroceder o seguir avanzando”. Y agregan: “Argentina va para adelante. No retrocede, ni cuatro años, ni cuarenta”. Un dirigente que forma parte de la mesa política electoral asegura que son conscientes de los problemas de la gente porque caminan la calle, pero no vendrán soluciones mágicas en lo inmediato.

Habla de la estabilización que logró Sergio Massa y dirigentes como Eduardo “Wado” de Pedro, hoy jefe de campaña, aseguran en la intimidad que hasta que el tigrense no se hizo cargo del Ministerio de Economía, había un “desgobierno”. “No es poco lo que logramos, estabilidad y orden”, repiten desde el Palacio de Hacienda.

El oficialismo pretende mirar a futuro. Por eso, la orden es: basta del legado de Alberto Fernández. Según los números del comando de campaña, la imagen del Presidente cosecha un 70% de rechazo. Sergio Massa pide, al igual que con el resto de los dirigentes, cuidar al Presidente y que no quede afuera de la campaña.

“Nosotros ignoramos los ataques de odio. El peronismo respondió al odio con una expresión moderada”, dice Massa sobre el nivel de campaña que lleva a la oposición a tener mensajes agresivos incluso entre los propios candidatos de Juntos por el Cambio.