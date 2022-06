Soria, contra la Corte Suprema: "Si quieren hacer política, que se saquen la toga"

El ministro de Justicia Martín Soria visitó este miércoles 22 la Cámara de Diputados para defender el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura que ya tiene media sanción del Senado pero que tiene un panorama oscuro en la Cámara baja. Lo hizo en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia, donde fue acompañado por su número dos, Juan Martin Mena.

Soria, ex diputado nacional y conocedor del manejo cotidiano de la Cámara, reiteró sus argumentos a favor de la iniciativa pero lo cierto es que todavía no hay indicios de que el Frente de Todos haya podido destrabar el debate, tal como sucedió con otros temas de índole judicial.

En su exposición, Soria insistió con el rechazo a la participación de los integrantes de la Corte Suprema en la nueva conformación del Consejo de la Magistratura como sí se impulsó de parte de la oposición. Incluso volvió a dirigir sus cuestionamientos a la decisión de declarar la inconstitucionalidad de la conformación vigente a diciembre del año pasado.

Según dijo, dicho fallo fue "una intervención política y no jurídica" para "meterse por la ventana" en el organismo.

"Si quieren hacer política, que se saquen la toga como hacemos cada uno de nosotros en cada una de nuestras ciudades", afirmó Soria, al señalar que "hay una ley que le impide a los magistrados actuar en política".

"Es un proyecto que está totalmente abierto para discutirlo, para que diputados y diputadas puedan incorporar aportes y consideraciones", dijo Soria.

En ese sentido, subrayó que "se trata de saber si todos queremos un Consejo de la Magistratura que funcione más equitativamente, que sea menos corporativo o por el contrario quieren concentrar el poder en manos de unas pocas personas o en una persona".

Desde el Interbloque Federal, Graciela Camaño fue una de las que expresó su postura en contra y sostuvo que "la Corte tiene que estar, y tiene que tener un rol por la sencilla razón de que se trata de quien tiene la mejor observación respecto a la administración y los reglamentos". Camaño, que también es consejera de la Magistratura considera que algún miembro de la Corte debe integrar el Consejo aunque no necesariamente la Presidencia como quiere la oposición.

Pablo Tonelli, diputado del PRO y también integrante del Consejo, opinó que "la mejor solución a la situación que enfrentamos es una nueva ley del Congreso; esa es la solución republicana y democrática, pero la diferencia que hay entre la Ley 24.937 y el proyecto de ley del Poder Ejecutivo es mínima”.

El referente opositor se refirió así a la ley que fue puesta en vigencia en 1998 y la que defiende ahora el Ejecutivo, con respecto a la cantidad de miembros y funcionamiento.

La Coalición Cívica también confirmó su rechazo, al igual que sus socios de Juntos por el Cambio. "Nosotros no vamos a acordar una reforma institucional con el Frente de Todos; no lo podemos hacer porque no somos ingenuos y porque además no somos cómplices de una fuerza política que califica al Poder Judicial como el partido judicial", indicó el jefe del bloque de la CC Juan Manuel López.

Otro de los que planteó sus cuestionamientos fue el ex juez formoseño y actual diputado nacional de la UCR Fernando Carbajal. El legislador le reprochó a Soria que "si la actuación de la Corte en este caso tiene la gravedad institucional que ha señalado, tiene el deber funcional de promover juicio político y usted no lo ha hecho. Además es un deber ético", le retrucó.

La reunión de este miércoles fue la cuarta de orden informativo y por ahora no hay certezas sobre cuándo se podrían reunir los integrantes de ambas comisiones para intentar sacar dictamen. Sucede que el oficialismo por ahora no cuenta con el número suficiente para llevar el tema al recinto, por la falta de aliados provinciales que estén dispuestos a sumarse para reunir los 129 votos para la sanción definitiva.

Qué dice el proyecto sobre el Consejo de la Magistratura

-Sube de 13 a 17 miembros los integrantes del Consejo de la Magistratura.

-6 legisladores: 3 diputados y 3 senadores. No será obligatorio que sean abogados.

-4 jueces y 4 abogados, elegidos por regiones: AMBA, norte, centro y sur.

-1 representante del Poder Ejecutivo Nacional.

-2 representantes académicos.

-Se respetará la paridad de género. Los cargos duran cuatro años y tienen una reelección.

-Tendrá al menos una reunión por trimestre en alguna de las cuatro regiones definidas.

-El quórum será con nueve miembros y las decisiones por la mayoría absoluta de los presentes.

-Se suma una comisión de “Asuntos Federales”, a cargo del Senado, con cuatro representantes por región.

-El Consejo tendrá el padrón de jueces y abogados que pueden ser electos como consejeros.

