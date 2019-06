Stolbizer presentó una nueva denuncia contra CFK, Echegaray y Sanfelice

por Cecilia Devanna

La dirigente y titular de la Asociación Civil “Bajo la Lupa”, Margarita Stolbizer, y la abogada Silvina Martínez, presentaron este martes una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito contra la ex presidenta y actual candidata a vice, Cristina Fernández de Kirchner, y Osvaldo “bochi” Sanfelice, uno de sus presuntos testaferros. Sanfelice, ex socio de Máximo Kirchner en su inmobiliaria e involucrado en otras causas judiciales, también aparece mencionado en una ampliación de la presentación realizada hoy. Es por la firma Lakaut, un escándalo que también salpica al ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray y a CFK. Por el momento, ante la falta de sistema en tribunales, se desconoce qué juzgado se encargará de la presentación. Por otro lado, las mujeres también pidieron al juez Daniel Rafecas que se cite a indagatoria a Sanfelice, en el marco de la causa por el hotel “Waldorf”, que se investiga desde el año 2016.

Las presentaciones de Stolbizer y Martínez forman parte de “Ella Miente”, el libro que acaban de publicar por el sello Margen Izquierdo, en el que apuntan a los negocios y presuntos desmanejos de CFK.

En la primera de las denuncias, las abogadas apuntaron a los lazos de Sanfelice y su mujer, Marta Leiva, con el matrimonio Kirchner. “Sanfelice es un verdadero amigo. Un perro fiel de la familia Kirchner, aún después de muerto Néstor”, afirmaron. “El vínculo es firme, permanente, indisoluble. Gracias a ello pudo construir una verdadera fortuna, solo con apariencia de propia. Difícil establecer cuánto de ella le pertenece en exclusiva, y cuánto en realidad a sus amigos”, sostuvieron. Y agregaron que: “no sólo él, también otros miembros de su familia poseen el perfil del testaferro: su mujer, Marta Leiva, no registra impuestos activos ni actividades económicas, aunque se desempeña como empleada de la empresa que en apariencia le pertenece. Y ninguno de ellos puede acreditar su solvencia económica o idoneidad para las operaciones que registraron”.

La dupla explicó cómo Sanfelice habría acrecentado su patrimonio comprando una gran cantidad de inmuebles, constituyendo sociedades y adquiriendo empresas mediante operaciones en efectivo, “sin justificar el origen de los fondos. Está claro que no podía hacerlo debido a la procedencia ilegal del dinero”.

También detallaron que en el año 2008 Sanfelice y Leiva constituyeron una sociedad anónima denominada Invernepa, con un capital inicial de 100.000 pesos. El 50% de las acciones fue suscripto por Sanfelice y la otra mitad, por Leiva. “Con posterioridad, crearon Inverlife, otra sociedad anónima con la misma sede. Estas empresas no realizarían actividad comercial y solo servirían para adquirir inmuebles, pese a que nunca acreditaron de dónde habían obtenido el dinero para efectuar esas operaciones”, detallaron.

Sanfelice es un personaje clave en los entramados societarios de las ex familia presidencial y de hecho irá a juicio junto con CFK, y sus hijos Máximo y Florencia, acusado de asociación ilícita y lavado de dinero, en Hotesur y Los Sauces.

La firma Lakaut, una denuncia que salpica a CFK, Echegaray, y Sanfelice

La tercera de las presentaciones realizadas por las abogadas tuvo que ver con la firma Lakaut, que comenzó a operar en mayo del 2009 “como una solución para la guarda de los despachos de la Aduana y, a tan solo dos meses de constituirse, se convirtió en la única empresa que prestaba el servicio de resguardo de documentación aduanera”, explicaron. La creación fue en consecuencia a una Resolución General 2573, dictada por Ricardo Echegaray, que establecía la implementación de un «Régimen de Resguardo de la Documentación Aduanera», por parte de los despachantes de Aduana. Vinculada con esta resolución, se creó la figura del «depositario fiel», declarante obligado a archivar y resguardar la documentación que quedaba bajo su poder y a aportar información a requerimiento de la AFIP en un plazo no mayor a tres días hábiles a partir de la comunicación de su requerimiento. La firma se convirtió en casi monopólica y obtuvo nuevos guiños del Ejecutivo que la fortalecieron en esa posición.

De a presentación se desprende, entre otras cosas, que Lakaut compró en 2011 un inmueble en la calle Wineberg, Olivos, en las cercanías de la Quinta presidencial, y que la compra fue realizada a pedido de Sanfelice.

Pedido de indagatoria en la causa Waldorf

Otra causa que complica a Sanfelice es la del hotel “Waldorf”, también presuntamente vinculado a los Kirchner. En ese sentido, en una presentación realizada por Stolbizer y Martínez hoy ante Rafecas se le pidió que, “atento el estado de la causa, y en el entendimiento que a lo largo de la investigación se ha reunido una numerosa cantidad de pruebas directas”, se cite a declaración indagatoria a Sanfelice por el delito de lavado de activos.

Sostuvieron que se le imputa a Sanfelice, “el haber puesto en circulación en el mercado, con el fin de aparentar un origen licito parte del dinero proveniente de los ilícitos perpetrados por la asociación ilícita, que desarrollo sus actividades aproximadamente desde principios del año 2003 hasta el 2015, y cuya finalidad fue organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilícito con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos”. Mencionaron que esa asociación fue “comandada” por Néstor y Cristina Kirchner, “tal como surge” de las causa conocida como “Los cuadernos de la corrupción K”.

