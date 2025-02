Sube la temperatura entre el PRO y LLA a los dos lados de la General Paz

Jorge Macri apura el ritmo de su gestión después de desdoblar las elecciones porteñas de las nacionales. El alcalde las fijó para el primer domingo de julio y ahora aguarda que la Legislatura suspenda las PASO capitalinas que, por ahora, siguen previstas para el 27 de abril. El primo del expresidente tiene una doble tarea para los próximos meses. Debe apuntalar la campaña frente a los comicios del 6J. Son legislativos, pero plebiscitarán su administración. Por eso quiere evitar que se nacionalicen, pero a la vez, tiene la necesidad de terciar con fuerza en la provincia de Buenos Aires con otra urgencia: frenar a los dirigentes de su propio partido, como Diego Santilli y Guillermo Montenegro, que encabezan un operativo para sellar un pacto de unidad en tierra bonaerense con La Libertad Avanza.

En el PRO admiten que, por la actual situación del partido amarillo, la coyuntura porteña estará “inevitablemente” ligada al escenario bonaerense por la necesidad de contener las ofensivas de la Casa Rosada a los dos lados del Riachuelo y la General Paz. El alcalde porteño unió la disputa sobre ambos territorios esta semana. Lo hizo en una de las entrevistas que concedió para profundizar su presencia en los medios, como parte de la precampaña que combinará dos pilares. Uno es el refuerzo comunicacional de su gestión con el relanzamiento de dirigentes de paladar macrista. El otro será insertarlos dentro de la lista de candidatos que están preparando para el cedazo electoral de julio, con la irrupción de algunas sorpresas para retomar la iniciativa.

El alcalde instaló a su primo Mauricio como un escudo defensivo. Jugó su candidatura para impedir que LLA aproveche la debilidad del PRO en ambos distritos y los condicione hasta la capitulación en las eventuales negociaciones para explorar alguna lista en común. Falta tiempo, pero a pesar de la incertidumbre, en ambos bandos creen que, a pesar de la virulencia y la desconfianza, “hay alguna chance para las nacionales y casi ninguna en las provinciales de los dos lados”. En una entrevista con el portal Infobae, Jorge Macri recordó que el expresidente puede postularse en Ciudad y en Provincia. No es la primera vez que lo hace. En enero, cuando organizó el primer acto partidario del año, el jefe de Gobierno anticipó la campaña Mauricio 2025 y deslizó que puede competir en los dos distritos. Este año la Ciudad elige senadores nacionales y la Provincia solo diputados.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En Balcarce 50 también hay amagues beligerantes. Dicen que ya no están interesados en los gestos de distensión que les prodiga Macri. Le restan valor porque ahora la inquina es de rango presidencial. El alcalde contrató al consultor catalán Antoni Gutiérrez Rubí para su campaña. Trabajó para la campaña de Sergio Massa. Cerca del asesor Santiago Caputo lo consideran el autor de la “campaña sucia” en las redes que buscó demoler a Milei en las elecciones de 2023. Los que reportan al asesor aseguran que no hay marcha atrás y coinciden con las acusaciones. En otros despachos de la Rosada le bajan el precio y no dan nada por cerrado.

Antes de deslizar la ductilidad electoral de su primo en los dos distritos, Jorge buscó atenazar a otros dos átomos. Sumó a la exgobernadora María Eugenia Vidal a su mesa chica de campaña. Además buscó incluir al diputado nacional Diego Santilli, pero apenas se enteró, el Colo se despegó y viajó a Mar del Plata para juntarse con el intendente Guillermo Montenegro. Quieren construir un cobijo que les permita sellar un acuerdo bonaerense con LLA y preservarse de la batalla a cielo abierto que se viene en la Ciudad, donde no asoma acuerdo posible.

Tanto Santilli como Montenegro creen que la clave es hacer antikirchnerismo, pero el libertario José Luis Espert por ahora lo considera inviable con aval de Milei.