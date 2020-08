Tiempo de cambios para el elenco porteño. En este caso, una empresa estatal clave: SBASE, el organismo que se ocupa de regular y administrar las líneas de subte de la Ciudad. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aceptó la renuncia de Eduardo de Montmollin, presidente de SBASE y reemplazarlo por Manuela López Menéndez, quien trabajó como viceministra de Transporte nacional hasta diciembre del año pasado.

Según adelantaron a PERFIL fuentes oficiales, la Ciudad busca darle un nuevo impulso a SBASE tras años de polémicas y oscuros gastos en consultorías y relaciones institucionales.

En plena campaña electoral, el año pasado, De Montmollin admitió que los coches comprados a la comuna de Madrid por el Gobierno porteño, cuando Mauricio Macri era jefe comunal, contenían materiales con asbesto. Esas formaciones circularon en la Línea B y terminaron con varios trabajadores on licencia por tener síntomas de cáncer. "Es cierto que hay documentación que dice eso pero no había manera de afirmar o validar si esto efectivamente era cierto o no", explicó en una entrevista a CNN.

Eduardo de De Montmollin

"La documentación técnica de un tren pueden llegar a ser unos manuales y carpetas así", admitió de Montmollin. "Lo que dice es una letra chiquita en la página 473 del tomo cuatro del manual de descripción de partes. En teoría los técnicos de Sbase... no puedo garantizar que se hayan leído todas y cada una de las páginas de todos los manuales técnicos", se justificó.

Madrid vendió coches para el Subte con material tóxico pese a su prohibición

El ahora ex funcionario fue designado por el ex ministro de Desarrollo Urbano, Franco Mocchia, quien hoy preside la usina de pensamiento macrista, la Fundación Pensar, y además es director del Banco Ciudad. Los gastos de SBASE de su gestión en relaciones institucionales y en estudios técnicos para obras hoy están en la mira de la oposición.

En ese marco, cuando a finales de 2019 Larreta reorganizó su gabinete – y echó a Mocchia – eligió a Juan José Méndez para ocupar el área de Obras Públicas, las horas del titular de SBASE estaban contadas.

Tras largos meses, Méndez sumó a López Menéndez a quien conoce muy bien: ambos fueron parte del equipo que armó Guillermo "Guillo" Dietrich en 2009 cuando dejó el sector privado para transformarse en subsecretario de Tránsito y Transporte.

En ese entonces, Méndez era asesor y López Menéndez se puso a trabajar en los proyectos de Metrobus para la Ciudad. Ambos pasaban largas horas en un moderno edificio de oficinas alquiladas que tenía el área en la calle Maipú, en pleno centro porteño. Se hicieron amigos y hasta viajaron juntos en 2013 a Corea del Sur.

Para 2015, tras la victoria de Mauricio Macri en las elecciones nacionales, Dietrich fue elegido como ministro de Transporte nacional y, con una mega estructura a su cargo, dejó a Méndez como su sucesor en la Ciudad – en parte a pedido de Larreta - y se llevó a López Menéndez como secretaria de Obras de Transporte.

Allí tuvo a su cargo, como en la Ciudad, entre otras cuestiones, los Metrobuses del conurbano bonaerense. Incluso, en un acto de inauguración, el propio Macri hizo bromas sobre su altura. Ahora, le tocará administrar un organismo complejo que fue multidenunciado por distintas irregularidades a lo largo de los años, desde la compra de vagones hasta negocios de quien fuera su titular en la segunda etapa del PRO, Juan Pablo Piccardo, asesorado por expertos en comunicación que lograron disipar las constantes malas noticias.