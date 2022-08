Los encuentros entre Karagozian y Espert: el economista le pidió que financie su campaña y que sea candidato

El empresario textil Teddy Karagozian recordó una anécdota con José Luis Espert para explicar el "encono" que tiene el diputado nacional, que suele apuntar contra Karagozian en distintos reportajes.

En un hilo de tuits comentó que Espert participó de una reunión en la casa del textil donde participaron distintos economistas. "En ese almuerzo, sería 2017, varios le dijimos que su teoría no se podía implementar y subiría el costo al generar desempleo y deuda", relató el empresario.

También le dijo que su teoría de la economía "al revés podía funcionar, con un dólar correcto y luego abrir la economía". A ese primer encuentro, según el relato de Karagozian, Espert fue con su actual esposa.

Me cuentan q @jlespert suele mencionarme en sus shows mediáticos

Para q quedé registrado pq tiene ese encono conmigo (me lo preguntan varios) acá una sucinta explicación

Había venido a almorzar a casa, con un Economísta amigo en común y otros empresarios , también economistas — Teddy Karagozian (@TeddyKara) August 31, 2022

PERFIL se comunicó con el equipo de prensa del diputado nacional, pero al cierre de esta no tuvo respuesta.

Un tiempo después, cuenta el empresario que distintos asesores lo llamaron para volver a coordinar un encuentro con Espert. "Vinieron a casa a plantearme si podía ser su candidato y les conté de nuestras diferencias", señaló. "Aún así me pidieron que nos reuniéramos", agregó

En ese segundo encuentro fueron a un lujoso restaurante de San Isidro. "Él, sus dos asesores, un empresario muy importante de Argentina como testigo y yo", detalló.

"La cena empezó bien", introdujo. "Después de que el hablara y hablara le pregunté si le interesaba lo que yo pensaba. Hablé del sistema impositivo y antes de terminar (Espert) empieza a subir la voz diciendo que 'solo quería cerrar'", señaló Karagozian.

"Sus asesores me pidieron disculpas y me levanté para que me cobren a mi"

El intercambio de ideas entre ambos econoistas generó malestar en Espert. "Se dio cuanta que se pasó y se levantó para ir al baño", relató el empresario textil y agregó: "Sus asesores me pidieron disculpas y me levanté para que me cobren a mi", puntualizó.

Al volver Espert, según Karagozian, le dijo que estaba dispuesto a defender la industria a cambio de que Karagozian financiara su campaña. "Por supuesto me reí y casi textual le dije que no éramos compatibles. Pues no era así como se hacía y que yo no quería cerrar la economía y menos ser su vicepresidente", comentó.

AR / MCP