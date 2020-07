Con tensiones internas y movidas judiciales, Macri reaparece con mensaje "antipopulista"

En medio de un contexto de intensas discusiones internas respecto al liderazgo del PRO, de causas judiciales que lo incomodan cada vez más, y de un Gobierno que viene buscando subirlo al ring de la discusión mediática, esta tarde se volverá a escuchar en público la voz de Mauricio Macri. Con un mensaje antipopulista que viene siendo su eje discursivo, el ex presidente será entrevistado por Álvaro Vargas Llosa en una conferencia online para un sitio chileno.

La charla ya fue grabada y, según pudo averiguar PERFIL, el contenido principal girará en torno a un contexto regional, sobre el fortalecimiento de las democracias en Latinoamérica y los desafíos a los que se enfrentan los mandatarios. El título de la conferencia, precisamente, es “La otra mirada de Latinoamérica”.

De todas formas, se espera que haya referencias al contexto nacional también. La decisión del equipo de Macri de salir a hablar se venía barajando y hace unas semanas decidieron que era “el momento” para confirmarlo. Aseguran, en su entorno, que fue previo a que se profundice la causa de espionaje ilegal y el allanamiento a su secretario privado, Darío Nieto. “Ya estaba arreglado, pero si no, seguro hubiera sido un factor de influencia”, afirman, admitiendo el impacto que tuvo (y tiene) el movimiento judicial en esa causa. Su única reflexión pública sobre el tema fue el comunicado de Juntos por el Cambio que firmó, junto a Elisa Carrió, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Marcos Peña y otros dirigentes, respaldando a Nieto.

La voz de Macri es algo que vienen necesitando escuchar sus leales en el PRO. Hasta hace un mes reconocían que seguiría en un “silencio responsable” y aceptaban que no era “bueno que salga a hablar”. El panorama cambió. Y llega justo en un momento en el que las tensiones por el liderazgo del partido que él mismo fundó se recrudecieron por el comunicado tras el crimen de Fabián Gutiérrez, el ex secretario de Cristina Kirchner. Las críticas apuntaron contra Patricia Bullrich, presidenta del partido, pero tenían como destinatario final el propio Macri que, según le endilgan, le da rienda suelta a la ex ministra de Seguridad para expresar el discurso opositor más duro. Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal e intendentes del PRO son los que se pusieron más firmes y lograron conformar una mesa ejecutiva para rodear a Bullrich y controlar sus movidas. Allí, el ex presidente logró sentarlo también, como secretario de Comunicación, a Fernando De Andreis. En algún momento sonó también el nombre de Guillermo Dietrich, pero finalmente no quedó.

Uno de los que estará es Jorge Macri, quien este miércoles visitó la Quinta de Olivos junto a Néstor Grindetti para reunirse con Alberto Fernández en un claro gesto de mostrar sus diferencias con el comunicado de JxC. ¿Necesidades (financieras) de gestión que llevan a evitar peleas o verdaderas diferencias de fondo en el PRO? De una forma u otra, un reflejo de que la discusión por el liderazgo opositor recién empieza.

¿Cómo será el orden mundial post #Coronavirus? ¿Cuáles son los riesgos del populismo? ¿Qué hace falta para que caiga Maduro? De esto y más conversarán @AlvaroVargasLl y el ex Pdte de Argentina @mauriciomacri | 8/7, 18.30, https://t.co/4914noYAk0 | @UAI_CL @latercera pic.twitter.com/1siYbN7xV5 — #LaOtraMirada (@LaOtraMirada_cl) July 8, 2020

Hasta ahora, Macri viene manteniendo un perfil bajo desde que dejó el poder. Públicamente se expresó en una conferencia en Guatemala, a principios de marzo, donde planteó que “el populismo es mucho más peligroso que el coronavirus”, y luego, hace unas semanas, firmó una carta con líderes y referentes del mundo alertando por “democracias que están amenazadas” en el nuevo contexto mundial de pandemia.

En el medio de tanto silencio, para algunos estratégico para otros obligado, el Gobierno varias veces utilizó el nombre de Macri para buscar polarizar. El propio jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, especuló con que la pandemia con “Macri hubiera sido una catástrofe”. El ex presidente no salió a responder, pero fue su partido el que retrucó en su nombre. Su imagen pública, como muestran todas las encuestas, lo vuelven un rival débil para pararse frente a su sucesor en el cargo.

Ante tantos frentes abiertos, sin embargo, el silencio cada vez es menos una opción, sobre todo si la candidatura a diputado en 2021 (algo que hoy es muy lejano) se vuelve una posibilidad. Alfredo Cornejo ya toreó: “No tiene margen para volver a ser candidato”. Cerca de Macri piden no subestimarlo. Será a prueba y error. Hoy es la primera prueba.