Tigre: Monseñor Oscar Ojea recorrió un centro de aislamiento junto Julio Zamora

El intendente de Tigre, Julio Zamora, y el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina y Obispo de San Isidro, Monseñor Oscar Ojea, recorrieron el Centro de Aislamiento COVID-19, ubicado en la localidad bonaerense de Troncos del Talar, para dar asistencia a infectados con cuadros leves o asintomáticos. Las autoridades visitaron el centro de monitoreo donde se operan las más de dos mil cámaras de seguridad que tiene el distrito distribuidas en todas sus localidades. Allí, Ojea bendijo a los trabajadores, los felicitó por la labor que realizan y elogió la tarea del Municipio.

"Siempre es un honor recibir a Oscar Ojea, en este caso en el centro de aislamiento y en el marco de la pandemia. Él ha recorrido los barrios y comedores y realmente la palabra y la presencia de la Iglesia es muy importante y nos da ánimo para seguir trabajando. Es una etapa, quizás la más crítica hasta el momento, pero contamos con el esfuerzo conjunto y la ayuda de instituciones que están realizando ollas populares o voluntariados en el centro de aislamiento. En cada lugar hay manos solidarias para que lleguemos a todos", destacó el intendente Julio Zamora, acompañado por el padre y párroco local José Luis “Cote” Quijano y autoridades municipales.

El jefe comunal habló además sobre los testeos que continúan realizándose en los barrios populares del distrito y afirmó: "Hemos hecho un total de 30 mil relevamientos con un equipo social y de gestión que recorre el distrito, casa por casa y hace un cuestionario para saber si la persona tiene síntomas y si hay presentes cuestiones vinculadas con violencia de género".

Por su parte, Ojea señaló: "La tarea que realiza Tigre me parece fruto de un gran trabajo. Es un servicio imprescindible para todos aquellos que caen en la enfermedad y me ha impresionado muchísimo el espacio, la superficie y sobre todo la preparación de todos los elementos que se necesitan para servir bien. Se nota que ha habido mucho pensamiento puesto en función de hacer las cosas bien y servir del mejor modo a todos los vecinos. Además, me ha sorprendido el voluntariado especial que se ha creado, poniendo el tiempo a disposición de los hermanos. Quiero dar un mensaje de corazón, a través de la Iglesia y voy a llevar a las comunidades el trabajo y el esfuerzo que todos realizan para cuidar a los demás".

El secretario de Protección Ciudadana, Eduardo Feijoo, también participó de la recorrida y dijo: "Es un orgullo recibir tanto a Monseñor Ojea como a Cote Quijano en una recorrida junto al intendente Julio Zamora. Recibimos su bendición y fue un día muy satisfactorio para todos los que trabajamos acá. Lo hacemos con mucho compromiso para contener y acompañar a los vecinos que tienen que aislarse y el único contacto que tienen con el exterior en su teléfono celular. Por eso, creamos una red de Wifi importante, calefaccionamos 11 mil metros cuadrados; y nos capacitamos desde lo social. Los resultados son muy buenos porque cada vecino que recibe el alta se va muy agradecido de este lugar y esa es la mejor respuesta que podemos recibir".

El espacio de 11 mil metros cuadrados creado por el Municipio cuenta con 500 camas de internación, con posibilidad de ampliar a un total de mil unidades; y tiene como objetivo atender casos leves de pacientes positivos en coronavirus que no necesiten oxígeno terapia o presenten cuadros asintomáticos; y no tienen la posibilidad de aislarse solos en sus casas. Actualmente se encuentran en el lugar nueve vecinos, que en los próximos días tendrán su alta médica.

Tigre continúa, además, con los operativos activos para detectar casos sospechosos de COVID-19 en los barrios del distrito y situaciones vinculadas a violencia de género. Personal de las áreas de Salud y Desarrollo Social recorren cada día distintas zonas, entrevistando a vecinos para saber si presentan síntomas. Desde el comienzo del programa en mayo, se relevaron a más de 30 mil vecinos.

Estuvieron también los concejales Rodrigo Molinos, Lucas Gianella y Gladys Pollán; la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Cecilia Ferreira; el subsecretario de Promoción Social, Marcelo Marina; el subsecretario de Protección Ciudadana, Nicolás Vecchi; el subsecretario de Asistencia a la Víctima, Oscar Scotto; el director general de Inspección, Federico Lucarelli; el director de Defensa Civil, Leonardo Zacanini; demás autoridades; entre otros.

