Tras el debate de candidatos a legisladores, Jorge Macri apuntó contra Adorni: "No hizo propuestas ni contó sus planes"

Tras el debate de candidatos a legisladores porteños, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, lanzó duras críticas en declaraciones radiales contra el vocero presidencial y candidato de La Libertad Avanza (LLA), Manuel Adorni, a quien acusó de no mostrar compromiso ni presentar propuestas concretas para la Ciudad. Además, defendió el rol del PRO como principal límite al kirchnerismo, elogió a Silvia Lospennato y pidió la implementación urgente de la Ley de Reiterancia.

Al referirse a Adorni, Macri fue contundente: “Vi a un Adorni haciendo su tarea de representar a Karina Milei en la ciudad, pero lo vi sin pasión por la tarea que tiene que llevar adelante”. Y cuestionó la falta de propuestas de su campaña: “No hizo propuestas ni contó sus planes para la Ciudad. ¿Dónde se aplica y cómo se aplica una motosierra, que es una herramienta brutal? Tengo la decisión de buscar un estado eficiente pero también un estado presente”.

Macri también volvió a marcar diferencias con el kirchnerismo. “En el PRO tenemos una historia de ser el límite del kirchnerismo en esta Ciudad y en nueve elecciones le hemos puesto ese límite”, afirmó. Y agregó: “Adorni tiene muchos miembros del kirchnerismo en su espacio. La legisladora Pilar Ramírez, que fue kirchnerista, estuvo trabajando con Recalde. Entonces, si hay un espacio claramente antikirchnerista en esta ciudad y que además ha demostrado efectividad y límite al kirchnerismo, es el PRO”.

En ese mismo tono se refirió a Leandro Santoro, otro de los candidatos en competencia: “Es alguien que está en el kirchnerismo, pero nunca habla de los kirchneristas, trata de pasar desapercibido”. Y apuntó contra uno de los integrantes de su lista: “Lleva en su lista a Pitu Salvatierra, que usurpó el Parque Indoamericano en la Ciudad”.

Jorge Macri criticó a Horacio Rodríguez Larreta

El jefe de Gobierno también cuestionó a Horacio Rodríguez Larreta: “De Horacio me llamó la atención cuando dijo: ‘Quiero ser Jefe de Gobierno’. Lo traicionó su subconsciente. Este era un debate a legislador y creo que la palabra que más veces repitió fue, ‘Yo, yo, yo’. Y nadie hace nada solo, ¿no?”.

También lo acusó de ambigüedad política: “Horacio nunca criticó el kirchnerismo, no habló de Milei, que era como su gran enemigo en su momento, es raro. Tampoco habló de la quita de la coparticipación que le sacaron y que no recuperó”.

Y cuestionó la falta de coherencia partidaria: “Tengo esa sensación de cosas que no me termina de decir. Para mí de partido político no se cambia, es como la camiseta de tu club, hay cosas en las que vos creés, hay un afecto que te une, hay una coherencia en tu recorrido, nada se logra solo”.

Elogios a Lospennato y reclamo por la Ley de Reiterancia

Jorge Macri celebró el desempeño de la candidata Silvia Lospennato en el reciente debate: “La vi a nuestra candidata Silvia Lospennato muy sólida. Firme como siempre, alguien con mucha experiencia”. Y destacó sus propuestas: “Creo que fue de las pocas que presentó propuestas concretas porque es alguien que conoce mucho la Ciudad. Habló de lo que queremos seguir haciendo”.

También afirmó: “Ha estado en la gestión de la Ciudad en su momento, pero además se especializó en el Congreso. Es alguien preparada para esta tarea. Representa mucho y muy bien los valores del PRO, así que estoy muy contento con eso”.

Por último, Macri pidió la reglamentación urgente de la Ley de Reiterancia para los delitos nacionales. “Necesitamos rápido que entre en vigencia la reglamentación de la Ley de Reiterancia de los delitos nacionales. Nosotros ya tenemos reiterancia de los delitos de la Ciudad”, explicó.

Y detalló: “Cuando se reglamente nos va a permitir que un delincuente no salga en libertad 28 veces. Pero no porque se robó una manzana o una gallina porque tienen hambre. Tienen antecedentes descomunales y los dejan en libertad. La reiterancia es el fin a eso”.

