Después de los audios de Spagnuolo y los piedrazos, el Gobierno busca retomar la iniciativa política

El Presidente estará cara a cara con el círculo rojo que espera respuestas. Crece el protagonismo del Jefe de Gabinete mientras Javier Milei seguirá de campaña pese a los piedrazos. La oportunidad del Gobierno de retomar la iniciativa política.

Milei con el círculo Rojo

El Presidente visita nuevamente el glamoroso Hotel Alvear, pero esta vez para participar del almuerzo que organiza

el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP). Milei será recibido por la nueva titular de la entidad, Bettina Bulgheroni y estarán los representantes de las principales empresas del país. Entre ellos, el presidente se verá públicamente con Eduardo Eurnekian por tercera vez en una semana. Los empresarios están ávidos por saber cuál es el plan del Gobierno para después de las elecciones. ¿Cómo piensa salir de la crisis política en la que está metido desde la aparición de su ex abogado y amigo Diego Spagnuolo? ¿Qué va a pasar con las tasas? En el Gobierno saben que no alcanza con “El riesgo kuka” como única explicación para los hombres de negocios… ¿Habrá respuestas?

¿Francos empoderado?

Hablando de Eduardo Eurnekian, uno que siempre estuvo cerca del mandamás de los aeropuertos argentinos es el jefe de Gabinete Guillemo Francos. Y a Francos le tocó ser el primero en dar la cara en medio del escándalo de los audios de Spagnuolo. Contestó las preguntas de los periodistas varias veces y luego se animó a dar el Infome de Gestión en el Congreso en el peor momento. Hasta se animó a cruzar chicanas con la oposición y consideran en el Gobierno que salió airoso del desafío. Pero ahora se animó a un poquito más. Se metió de lleno en la relación entre Milei y su ex amigo Spagnuolo. “Si el Presidente confiaba en él, bueno no debió haber confiado”. ¿Un reto al presidente? Fuerte.

La oportunidad en la crisis

Las piedras que cayeron cerca del Javier Milei con la oportunidad de retomar la iniciativa política perdida hace tiempo por el Gobierno nacional. Algún funcionario se ilusionaba con esto en los pasillos de Balcarce 50. “¿Ves?, somos las víctimas de la violencia Kuka” se animaba mitad en broma, mitad en serio un colaborador de Casa Rosada. Lo cierto es que fue la mejor noticia política que podía tener el presidente. Y el Gobierno lo sabe.

Sigue la campaña

Pese a los piedrazos que cayeron sobre la caravana presidencial en Lomas de Zamora, el Gobierno confirma que Javier Milei estará presente en el cierre de campaña con vistas a las elecciones del próximo 7 de septiembre en la Provincia de Buenos Aires. Ya no se insistirá con el formato caravana, pero sí acto y un importante refuerzo en la seguridad. El que se quema con piedras…