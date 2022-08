Tras un lunes de alta tensión política, suspendieron sesión del miércoles en Diputados

En medio de la alta tensión política que se vive por la situación judicial de la vicepresidenta Cristina Kirchner y la reacción súbita de una militancia K resurgida, oficialismo y oposición acordaron suspender la sesión especial prevista para el 31 de agosto en la Cámara de Diputados en la que iban a tratarse varios proyectos de ley.

En la sesión del miércoles estaba previsto que se debatiera la prórroga de los impuestos y el Consenso Fiscal

Las escenas de máxima tensión del sábado pasado frente a la residencia de Cristina Kirchner, protagonizadas por la militancia que fue a llevarle su adhesión a "la Jefa" y la Policía de la Ciudad que aplicó un polémico vallado en las inmediaciones del lugar, alteraron el humor social en el arco político.

"A Juntos por el Cambio siempre le toman la calle": el reclamo de Bullrich a Larreta reabrió la interna

Según dijeron fuentes del oficialismo, "iban a ser cuatro o cinco horas de cuestiones de privilegio y eso iba a desnaturalizar el propósito de la Cámara de Diputados que es discutir leyes". Además, la postergación busca calmar los ánimos y evitar que los enfrentamientos lleguen al Congreso Nacional.

La violencia del fin de semana en Recoleta, frente al domicilio de la ex presidenta (que Andrés "Cuervo" Larroque caracterizó como un "santuario") aumentaron la tensión, que repercutió en la interna opositora. Patricia reprochó falta de autoridad al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para pacificar Recoleta.

Diputados no sesiona desde el 2 de agosto pasado, cuando se trató la renuncia de Massa como titular del cuerpo y se aprobó la designación en su lugar de Cecilia Moreau. La última vez que la Cámara baja se había reunido para votar proyectos había sido el 5 de julio pasado, hace casi dos meses.

"Los errores del fiscal Luciani van a terminar mal": el video de un juez santafesino que compartió CFK

Lunes de alta tensión política: esto pasó el 29 de agosto

• La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, acusó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de "regalarle la calle al kirchnerismo" con el vallado alrededor de la casa de la vicepresidenta. La ex ministra de Seguridad sumó un nuevo capítulo a la interna de Juntos por el Cambio y expresó: "Cuando tomas una decisión de cercar la casa de la vicepresidenta para cuidarla a ella y a los vecinos, la tenés que mantener".

• La vicepresidenta Cristina Kirchner volvió a cargar contra el fiscal Diego Luciani y desde su cuenta de Twitter compartió un video en el que Daniel Erbetta, miembro de la Corte Suprema de Santa Fe, desacredita la investigación conocida como Obra Pública, en la que la titular del Senado tiene pedida una pena de 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

• Dirigentes de Juntos por el Cambio denunciaron por "traición a la patria" y otros delitos a Cristina Kirchner, al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y al ministro del Interior, Eduardo De Pedro, por las movilizaciones en apoyo a la vicepresidenta y por la supuesta existencia de un "plan de impunidad" a su favor. "La consigna 'Si la tocan a Cristina que quilombo se va a armar' remite claramente a la idea de disturbios contra el orden institucional a partir del desconocimiento de las decisiones judiciales", advirtieron Patricia Bullrich, Gerardo Milman, Héctor Baldassi, Alejandro Finocchiaro, Cristian Ritondo, Graciela Ocaña y María Luján Rey, entre otros.

El kirchnerismo responsabilizó a D'Alessandro por los disturbios: "Quieren un escenario de violencia"

• La defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el juicio de la causa conocida como "Vialidad" presentó hoy un "recurso de Casación" para que evalúe las recusaciones presentadas contra los fiscales del caso y contra algunos de los miembros del tribunal, luego de que trascendieran vínculos entre algunos de ellos y visitas a la Casa Rosada durante el gobierno de Mauricio Macri.

• El ministro de Desarrollo de la Comunidad de Buenos Aires, Andrés "Cuervo" Larroque, volvió a referirse a los incidentes y reclamó dar la discusión de fondo sobre si "molesta el peronismo o el amor" a la vicepresidenta. "Si lo que molesta es el peronismo o el amor a Cristina, demos esa discusión de fondo. Pero esto no tiene que ver con las manifestaciones de apoyo en Juncal, sino con que los sectores del poder deben entender que el país es para todos los que viven en él y no para un grupo selecto", expuso el dirigente en declaraciones radiales.

• El diputado nacional Javier Milei lanzó un ácido comentario sobre Horacio Rodríguez Larreta, a quien cuestionó por el operativo de seguridad del fin de semana alrededor de la casa de la vicepresidenta Cristina Kirchner. "¿Sabés cual es el problema de Larreta? Te lo voy a decir así: Larreta es como un fideo de baja calidad, le falta huevo. Y además, es un ser siniestro. Es tan o igual de siniestro que Cristina Kirchner", subrayó el legislador nacional.

Marchas por Cristina Kirchner: Rafecas y Capuchetti investigarán las denuncias del oficialismo y la oposición

• El ministro de Seguridad porteño, Marcelo D´Alessandro, defendió el operativo y la represión frente al domicilio de Cristina Kirchner y responsabilizó al kirchnerismo por lo sucedido, al tiempo que lanzó una advertencia: "No me va a temblar el pulso para usar la fuerza pública cuando tenga que hacerlo para recuperar la paz social".

• Los diputados Leopoldo Moreau, Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés concretaron la denuncia que anunciaron contra autoridades porteñas por la filmación a los manifestantes. "Venimos a formular denuncia penal por la posible comisión de delitos violatorios de la Ley de Inteligencia Nacional y a solicitar su urgente trámite, en virtud de los hechos ocurridos en torno al accionar de la Policía de la Ciudad en ocasión del operativo desplegado el 27 de agosto en las inmediaciones del domicilio particular de la vicepresidenta", sostiene el texto.

• El Gobierno porteño denunció que el kirchnerismo incumplió el acuerdo sostenido tras los incidentes, ya que los militantes volvieron al barrio de Recoleta y acamparon en la calle, entre otra acciones que se había pactado no proseguir. Además, sostuvo que no era parte de lo acordado el corte de calle, las batucadas y los fuegos artificiales que realizaron los militantes para apoyar a la ex mandataria.

