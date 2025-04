UCR - Evolución prepara una campaña que combina redes y territorio

El espacio UCR - Evolución, que lleva a Lucille “Lula” Levy como primera candidata a legisladora porteña, comenzó a desplegar su estrategia electoral para las próximas seis semanas que tienen por delante hasta llegar a los comicios del 18 de mayo. El frente está integrado por el radicalismo porteño, el Partido Socialista y al GEN, que fundó Margarita Stolbizer a nivel nacional.

Lula es contadora y consejera superior de la Universidad de Buenos Aires por la Facultad de Ciencias Económicas. En su equipo de campaña confiaron a PERFIL que estará concentrada en aumentar su nivel de conocimiento. Será a través de una estrategia que combinará entrevistas en medios tradicionales, un ambicioso despliegue en las redes y marketing directo con intervenciones callejeras, concentradas en acompañar a la escudería de candidatos. “Creemos que podemos buscar nuevos votos, en públicos que no nos han votado. Por eso también ampliaremos la agenda”, anticiparon en la UCR capitalina para anticipar que lanzarán críticas a la gestión del alcalde porteño Jorge Macri. Se enfocarán en las fallas educativas “que siguen sin resolverse, especialmente por los chicos que no aprenden”. El foco no solo estará en la educación publica, sino en la privada y en el ámbito de la formación superior. Además se concentrarán en el acceso a la vivienda, el incremento de los alquileres y los problemas de infraestructura de la zona sur porteña. “Creemos que dándole infraestructura, transporte y mayor presencia estatal se podrían construir nuevas viviendas en el sur”, explicaron cerca de la candidata. Estará acompañada por el segundo candidato, Facundo Cedeira, pareja de la actriz Laura Esquivel.

Lula es del barrio de Palermo, pero enfocará su proselitismo en el sur porteño, especialmente en las comunas ocho, nueve y diez. “No vamos a hacer turismo electoral”, remarcaron en el equipo de campaña para asegurar que no harán paracaidismo, sino que jugarán respaldados por la presencia partidaria en cada zona. Con su nuevo perfil, la alianza de radicales, socialistas y dirigentes del GEN busca evitar el crecimiento de Leandro Santoro, competidor del peronismo capitalino.