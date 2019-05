La UIF le solicitó al juez Casanello que certifique la veracidad de la escucha de Lázaro Báez

El presidente de la Unidad Información Financiera, Mariano Federici, le solicitó al, juez Sebastián Casanello, que certifique la veracidad de la escucha de Lázaro Báez, donde el imputado habría indicado que 'todo lo que tuve es de una sola persona que está arriba y me lo dio para que lo administre y no lo supe administrar quizás de la forma adecuada que él quiso que lo administrara'"

La UIF solicitó de esta forma que "de corroborarse esta nueva prueba se dicte el procesamiento de Cristina Fernández de Kirchner por ser -en definitiva- la titular de los bienes a los que Lázaro Báez intentaba dar apariencia de licitud".

"Habiendo tomado conocimiento por medios periodísticos de la presunta existencia de una escucha en la cual Lázaro Báez indicaría no ser el verdadero titular de sus bienes', venimos a solicitar se libre oficio al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 2 de Lomas de Zamora, a los efectos de que remita copia de la totalidad de los diálogos atribuidos al mencionado", detalla el texto presentado este jueves ante la Justicia.

En este marco, desde la UIF pidieron que se libre un oficio al Juzgado de Lomas de Zamora a los efectos "de que informe si se han interceptado comunicaciones telefónicas que tengan presuntamente como protagonista a Lázaro Báez" y en su caso, "remita copia de la totalidad de las mismas".

Difunden un supuesto diálogo de Lázaro Báez que podría ser revelador

La presunta escucha. "Todo lo que tuve es de una sola persona que está arriba", serían las palabras textuales del empresario kirchnerista Lázaro Báez, preso por lavado de dinero desde 2016. Dichas palabras estarían en manos de la Justicia y, de corroborarse, podrían ser claves para el esclarecimiento de la causa que investiga la corrupción durante la gestión del gobierno anterior. Así lo publicó el portal de Todo Noticias, que aseguró que las escuchas serían de una conversación que el empresario santacruceño mantuvo con su abogada Elizabeth Gazaro.

Los audios se enmarcan en el informe que presentó Jorge Lanata en Periodismo Para Todos, sobre el presunto "Operativo Puf" entre ex funcionarios K presos por causas de corrupción para vincular al fiscal Carlos Stornelli al caso D'Alessio y voltear la causa de los cuadernos de las coimas, según la versión del periodista de Canal 13.

"Yo, todo lo que tuve es de una sola persona que está arriba. Y me lo dio para que lo administre y no lo supe administrar quizás en la forma adecuada que él quiso que lo hiciera". "Quizás por eso estoy donde estoy, para tener un acto de reflexión. Y veremos si él me da una oportunidad distinta para no cometer los mismos errores", diría Báez en la escucha completa.