Último hit de Carrió: "Si Dios no me hacia gorda iba a ser p..."

La verborragia de Elisa Carrió una vez más dio que hablar. Esta vez, alternó su clásico misticismo con un exabrupto. "Dios, para que vos puedas servirlo, te despoja de todo. Y a mí me despojó de todo. Hasta me puso una panza así enorme para que nadie crea que yo era linda. Si no, no iba a ser gorda, iba a ser puta".

El comentario se dio en un acto que la diputada nacional compartió con el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodriguez Larreta y la parlamentaria del Mercosur Mariana Zuvic en un conocido boliche de la Ciudad, según informó el portal El Destape.

Es la segunda vez en una semana que Carrió hace alusión a la prostitución. El jueves pasado, subió un video a Twitter de una participación suya en un evento partidario, en el que vociferó: "Nosotros somos feminismo nato. Yo soy la primera mujer en Latinoamérica que funda un partido. La primera que presidió las comisiones más importantes en la Cámara de Diputadas. Fui la primera candidata a presidente y me robaron. Fui loca, fui gorda, fui sucia, fui heterosexual. Decí que engordé, porque si no hubiera sido puta".

Lilita viene de una semana de encontronazos, en el propio seno del frente electoral que ella misma ayudó a crear. En estos días cruzó en duros términos al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, al señalar que el ministro del Interior "esconde muchas cosas y nos entregó en toda la Nación".

Pero Frigerio no fue el único blanco de la diputada. No bien se enteró que el legislador nacional Nicolás Massot había tenido conversaciones con Sergio Massa, Carrió disparó a través de Twitter: "Hay que ser muy duros en la defensa de la República y en los valores de la convivencia y la unidad nacional. Dejemos a los blandos las conversaciones con Fernández y Massa para entregar la cabeza de Macri. ¡Viva la República! ¡Vivan Macri y Pichetto!".

Más allá de las peleas intestinas contra sus socios cambiemitas, Carrió dedicó parte de su semana a defender a la gobernadora María Eugenia Vidal. "Se necesita la fe y el acompañamiento a una mujer extraordinaria que ha dado todo por la provincia de Buenos Aires", destacó el viernes.

