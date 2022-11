Un crimen, una caja millonaria y una elección en vilo: UATRE en estado de ebullición

UATRE, uno de los gremios más importantes del país que representa a los trabajadores rurales, está en vilo. Hay una interna que escaló al punto tal que existen acusaciones cruzadas por el asesinato del chofer Mauricio Cordara, de 45 años y quien trabajaba para Pablo Ansaloni, actual vicepresidente de la obra social del sindicato y uno de los candidatos en las próximas elecciones del 21 de diciembre. Ese día habrá -por ahora- elecciones para definir al próximo titular del gremio. Se enfrentarán José Voytenco (oficialismo) contra Ansaloni en medio de una situación incierta porque el ministerio de Trabajo no avaló la elección pero un juez federal de La Pampa si.



La situación política ya era muy inestable pero el viernes hubo un giro de 180 grados cuando mataron a tiros a Mauricio Cordara, de 45 años y quien trabajaba para Ansaloni. El chofer fue asesinado en el partido de Colón cuando había retirado de la escuela a los hijos de Ansaloni.



Ayer hubo allanamientos al gremio y hoy trascendió que la policía estaba buscando a Voytenco y a Marcelo Urban, abogado del gremio. Sin embargo la información fue desmentida de forma tajante ante PERFIL por el propio Voytenco: "No estoy prófugo, estoy cumpliendo con mi agenda normalmente. Lo que salió por algunos medios no es verdad" señaló.



Elección. El gremio vive una interna constante desde la muerte de su histórico titular, Gerónimo "Momo" Venegas, en 2017. Con su partida, su lugar lo ocupó Ramón Ayala pero en marzo del 2020 murió por COVID. Días más tarde quedó al frente Voytenco, pero nunca logró la unidad de todos los sectores y Ansaloni lo enfrentará el próximo 12 de diciembre, aunque todo lo que pasó en las últimas horas dejaron a todos en schock.

Detrás de cada uno está el apoyo del Frente de Todos, aunque a Voytenco lo "banca" el kirchnerismo y el massismo va con Ansaloni. El partido Fe, que había armado Venegas para apoyar a Cambiemos cambió de bando tras su muerte, abandonó Cambiemos y se sumó al peronismo. ¿De cuánto dinero se habla? UATRE administra $600 millones mensuales mientras que su obra social, Osprera, maneja $2800 millones, según informó La Nación. En la primera está Voytenco. En la segunda, Ansaloni.

Lo novedoso en el gremio es que por primera vez desde 1991 no habrá lista única. El resultado, según cada sector, está asegurado pero lo cierto es que el final es incierto. "Nosotros por ahora no nos metemos. Hay una causa judicial por el asesinato del chofer. La elección se va a realizar. Lo que pedimos es que sea en paz y el perdedor acepte el resultado", apuntó un funcionario de Casa Rosada encargado de seguir el minuto a minuto por orden de Alberto Fernández.