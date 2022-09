El día que Magdalena y Víctor Hugo se cruzaron e interrumpieron la entrevista con Alfonsín

Magdalena Ruiz Guiñazú y Víctor Hugo Morales se trenzaron en un debate sobre el poder del Grupo Clarín mientras entrevistaban a Ricardo Alfonsín en una ronda de charlas que la radio organizó en esa oportunidad con los candidatos a la presidencia.

La discusión se disparó con un furioso comentario del entonces candidato radical contra Guillermo Moreno, quien era secretario de Comercio, al que acusó de tener "una acitud fascista": "Hemos sufrido un retroceso, lo nieguen o lo nieguen. Si no le ponemos freno vamos a pagar las consecuencias. Yo tengo que advertir", aseguró Alfonsín.

El dirigente de la UCR dijo, por otra parte, que no iba a "estar con un gobierno que espía y persigue a la oposición". Magdalena asintió en su opinión sobre Moreno: "Confunde honestidad con virtud" y Alfonsín remató: "Stalín era honestísimo", en clara alusión a los dichos de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner que destacó la "honestidad" del funcionario a poco de ser denunciados por agredir a un militante del PRO.

Fue entonces cuando Víctor Hugo, que durante esa semana entrevistó a cuatro candidatos presidenciales a dúo con Ruiz Guiñazú, dijo que había "una mafia encabezada por (Héctor, CEO de Clarín) Magnetto, que se siente amenazada, y el hombre que los enfrenta es Moreno".

Alfonsín suavizó su intervención y pidió pruebas para acusar al accionista de Clarín: “Que lo decida la justicia, ¿por qué le exige a los demás pruebas tan rigurosas y al gobierno no?” Víctor Hugo dijo tener “la convicción moral de que estamos hablando de una mafia” mientras Alfonsín aseguraba que “ningún gobierno, desde el ‘83 a esta parte, ha tenido tantos medios a su favor” como el kirchnerismo.

Magdalena, entonces, dijo “por si te olvidaste Víctor Hugo” una lista de medios alineados al gobierno entre los que mencionó a Página/12 y Tiempo Argentino. “El poder de fuego de esos medios sumados, en trascedencia, es del 5 por ciento”, acotó el relator uruguayo.

Con los ánimos caldeados, la discusión continuó cuando Víctor Hugo mostró un paper con “34 carillas de 30 líneas cada una. Donde usted ponga un dedo, encuentra un medio de Clarín”. Pero Guiñazú lo desestimó como dato porque la fuente era el AFSCA (en el aire llamó a la autoridad de aplicación por su viejo nombre, “COMFER”).

“Yo no les creo nada”, expresó la conductora de Tempranísimo. “¿Para qué voy a poner el dedo?”, indicó. “En muchas cosas disiento con Alfonsín, pero si vos acá tenés una denuncia, andá a la Justicia”, le pidió a Morales que se encargó de aclarar que no era una denuncia si no un dato fundado y real sobre la concentración de medios.

“Yo estuve 20 años en el GrupoClarín. Cuando no me gustó como me trataron me vine a Continental. Tengamos una idea más equitativa”, pidió entonces Magdalena. “Hay programas enteros como 678 que pagamos entre todos donde otros periodistas se dedican a hablar pestes de nosotros”, remató.

"Víctor Hugo: ¿cómo se llama tu programa en Canal 9?"

Minutos más tarde, la periodista ironizó: “Una pregunta inocente, Víctor Hugo: ¿cómo se llama tu programa en Canal 9?”. A la respuesta de “Bajada de Línea”, Ruiz Guiñazú pidió los llamados de los oyentes para descomprimir el bloque.

- Víctor Hugo: Magda, aclarame esto. ¿A qué te referís?”, reclamó Víctor Hugo.

- Ruiz Guiñazú: Cualquiera que ve tu programa en Canal 9 y te escuche en Continental, sabe qué defendés - y estás en tu derecho de defender tus ideas - pero no vengas a decir que el Gobierno no interviene. Vamos a las preguntas de los oyentes...

- Víctor Hugo: De ninguna va a haber preguntas de los oyentes si vos me vas a decir que alguien me baja línea.

- Magdalena: Yo creo que sí. Ciertamente el gobierno te baja línea, vos los defendés permanentemente. Vos calificaste a la prensa en general como un montón de mierda y me la aplicaste a mí también.

Cuando Morales desmintió lo dicho por Magdalena y reclamó el audio, la periodista dijo que no hacía “espionaje”. La charla continuó, tras la pelea, con preguntas de los oyentes para Alfonsín.