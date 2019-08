Video | Un hombre se acercó a venderle medias a Alberto Fernández

El candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, fue a dar una entrevista esta tarde a Radio 10 y apenas bajó de su auto para ingresar a la radio fue rodeado de periodistas que le preguntaban por las repercusiones de sus declaraciones ante el mercado. Mientras Fernández le pidió a la prensa que era muy difícil hablar así y que lo esperaran "organizados" cuando saliera del medio radial, un hombre se metió en el círculo de cronistas que rodeaba al candidato para venderle medias.

La imagen terminó siendo viral en las redes, a pesar de que el hombre no tuvo éxito con su venta. Durante la entrevista con el periodista Oscar González Oro, el ex jefe de Gabinete de Néstor Kirchner aseguró que se siente "muy cerca de la presidencia", aunque por el momento "el presidente es Mauricio Macri y yo trato de no complicar las cosas". "Creo que uno debe ayudar a la gobernabilidad, en tanto ayude a la gente", agregó.

Respecto de la asunción del nuevo ministro de Hacienda nacional, Hernán Lacunza, Fernández lo consideró "un buen economista y funcionario, pero no sé qué puede hacer en este contexto".

Alberto Fernández: "Nosotros somos los que resolvemos la crisis"

"El daño que se ha hecho difícilmente se pueda reparar en dos meses. Lo que puedan hacer, bienvenido sea para que la gente no sufra más: eso es lo que más me preocupa", manifestó el candidato del Frente de Todos que se impuso por 15 puntos de diferencia sobre Macri en las elecciones primarias del domingo 11 de agosto.

"Nosotros estamos tratando de explicarle al mundo lo que realmente somos: ellos gobiernan generando crisis y la historia nuestra cuenta que nosotros somos quienes las resolvemos", concluyó.

J.D. / C.P.