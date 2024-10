Un intendente libertario denunció al Gobierno de Gildo Insfrán por presunto intento de asesinato en Paraguay

El intendente de la ciudad formoseña de Las Lomitas, Atilio Basualdo, denunció públicamente que dos policías vinculados al gobierno provincial de Gildo Insfrán lo persiguieron en Paraguay con intenciones de asesinarlo. "Pusieron en riesgo mi seguridad física y la integridad de mi familia", expresó el dirigente cercano a La Libertad Avanza.

El hecho ocurrió el sábado 26 de octubre, cuando el jefe comunal aliado al presidente Javier Milei viajaba junto a su familia hacia Asunción. Allí notó que tres motocicletas con dos personas a bordo en cada una lo seguían desde el paso fronterizo de Clorinda.

Formosa: una reforma constitucional podría extender la permanencia de Gildo Insfrán en el poder

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Se hicieron presentes de forma intimidatoria en el lugar donde intentamos resguardarnos, para hacer la denuncia correspondiente", indicó Basualdo en un comunicado que compartió en su cuenta de X. Además, compartió en sus redes sociales un video del momento en que su vehículo era perseguido por las motos. Según explicó, fue su hijo quien le advirtió que los estaban siguiendo.

En ese sentido, el intendente libertario agradeció la intervención de la Policía Nacional de Paraguay, quienes lograron detener a dos de los seis sospechosos. "Según información policial, ambos detenidos son ciudadanos formoseños y miembros de la Policía de Formosa, usando rodado oficial del Ministerio de Gobierno de Justicia y Trabajo provincial", afirmó.

Tras agradecer al Ministerio de Seguridad de la Nación, que se hizo cargo de su cobertura en el país vecino hasta llegar a Argentina, manifestó su preocupación y pidió "una investigación exhaustiva por partes de las autoridades nacionales y de Paraguay", calificando como "fundamental" el esclarecimiento de los motivos y la identificación de los responsables.

"Hago un llamado al rechazo de cualquier acto de violencia y a exigir que se garanticen las condiciones necesarias para una convicencia pacífica y democrática en la provincia de Formosa", lanzó el intendente de Las Lomitas en el escrito.

Luego de su denuncia y la presentación de los videos en la Comisaría 10 de Asunción, la Policía paraguaya decomisó las motos de los policías formoseños. Las autoridades del país limítrofe busca determinar mediante la vía judicial las razones por las que estos efectivos actuaron fuera de su jurisdicción, sin notificar antes a las fuerzas de seguridad locales.

Basualdo: "Vinieron a matarme, estoy seguro"

Durante una entrevista con Radio Mitre, el dirigente aliado de La Libertad Avanza dijo que sus dos perseguidores son "sicarios" al servicio de un “grupo de tareas” que supuestamente responde a las órdenes directas del gobernador de Formosa. “Estoy seguro que vinieron a matarme", aseguró.

“Nosotros íbamos en dos vehículos, pero mi hijo me alerta y me dice ‘papá, nos están siguiendo’, y fue así como intentamos desviar nuestro camino para confirmar si realmente nos perseguían”, continuó diciendo. También precisó que los sospechosos "se cambiaron de ropa para no ser identificados" cuando llegar al Shopping del Sol en la capital paraguaya.

Además, las personas que lo siguieron se retiraron del estacionamiento del centro comercial cuando le pidieron ayuda a personal de seguridad del lugar y a la Policía paraguaya. Poco después, los agentes detuvieron a dos de los sujetos, de 24 y 28 años cada uno.

Ambos portaban sus respectivas placas policiales y fueron identificados como B.S.G. y A.C.P., por lo que el jefe comunal compartió las cédulas en sus redes sociales. “Estos no vinieron simplemente a hacer inteligencia de mis movimientos. Estoy seguro de que vinieron a matarme”, insistió Basualdo, al explicar que, en su opinión, la causa serían las tensiones que surgieron entre él y Gildo Insfrán desde el año pasado durante la camapaña electoral.

“Si me mataban en Paraguay, era un hecho de inseguridad ahí, y a Insfrán no le iba a traer consecuencias. Era tirarle un muerto al país vecino”, consideró. También sostuvo que el mandatario formoseño cuenta con una "fuerza de choque" dentro de las fuerzas de seguridad y la provincia actúa como una "mini Venezuela".

FP CP