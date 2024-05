Una enfermera desempleada protestó en un acto de Gildo Insfrán, fue detenida y le abrieron dos causas judiciales

Una enfermera que denunció haber sido despedida del Hospital Evita de Formosa fue detenida y posteriormente liberada tras haber protestado con un cartel frente al gobernador de esa provincia, Gildo Insfrán, mientras participaba este sábado del acto conmemorativo por la Revolución de Mayo.

"Tengo una hija de 5 años, estoy sin trabajo y fui a pedirle al gobernador que deje de perseguirnos, porque acá hay una dictadura", afirmó la joven detenida, Natalia Casals, a quien la justicia formoseña imputó con dos causas judiciales por disturbios y por lesiones a los uniformados y resistencia a la autoridad.

Casals irrumpió en medio del desfile en la avenida Soldado Formoseño de Malvinas y se acercó al palco donde se hallaba el mandatario provincial, desde donde saludaba a las personas que participaban del evento, con un cartel que decía "Sr. Gobernador, los formoseños queremos puestos de trabajo. Quiero vivir en libertad".

"Es horrible lo que estamos viviendo. Acá sufrimos una dictadura. Me echaron en enero del Hospital Evita por no ser parte del modelo, por no ser parte del sistema, por no militar, porque acá al personal de salud le obligan a ir a las marchas peronistas. Como yo me negaba, fui marcada y me echaron", dijo Casals a Infobae.

Y agregó: "No tengo el derecho de tener un trabajo. Fui al desfile del 25 de Mayo porque estaba invitada toda la sociedad formoseña. Vi la oportunidad para llegar al señor gobernador para que vea mi cartel que sólo pedía que me devuelvan el trabajo, porque tengo mi nena de cinco años y no tengo ninguna fuente de ingreso. Lo hago porque no quiero emigrar, me quiero quedar en mi provincia".

Formosa: detuvieron a un joven que le habría hecho "fuck you" al gobernador Gildo Isfrán

"No quisieron permitir que una enfermera despedida levante un cartel por su puesto de trabajo y por la libertad", difundió la diputada provincial Gabriela Neme, ex candidata a intendenta de la ciudad de Formosa. En esa línea, habló de "persecución" y de un "fuerte operativo" en el día del evento.

Además, la legisladora publicó una serie de mensajes e imágenes en su cuenta personal de la red social "X" (antes Twitter), donde se la ve forcejeando con la Policía al querer impedir la detención de Casals.

"La visibilidad por seguridad y el apoyo de la gente en diversas redes y en la calle logro que esta escalada de derechos avasallados por parte de la policía de insfrán, termine con un buen desenlace. Aunque el mal rato que les hicieron pasar no se olvidara", comentó la dirigente del espacio Nuevo País.

En otra publicación en la que compartió una foto en el que se ve a Natalia mostrándole el cartel de protesta Insfrán y siendo frenada por un grupo de personas que estaban en el lugar, escribió: "Mientras la enfermera le pide a Insfrán por su puesto de trabajo y que su hija tiene hambre el aplaude mirando a otro lado con absoluta indiferencia".

"Y al lado el Presidente del Superior Tribunal de Justicia mirando como policía de civil la violentaban y también seguía aplaudiendo", añadió.

Además, Neme dijo que en el marco de esa manifestación también habrían sido detenidos otras dos personas, identificadas como Analía y Marco, que fueron liberadas poco después.

Según había declarado Casals a medios locales, se había quedado sin trabajo en el Hospital Interdistrital Evita supuestamente por "haber apoyado al presidente Javier Milei", sobre quien dijo que realizaba publicaciones a favor en sus redes sociales. En ese sentido, dijo que desde Recursos Humanos le indicaron que sería "despedida o trasladada a otro centro de saludo" y denunció "hostigamiento laboral".

Otro de los dirigentes políticos que se manifestaron sobre los ocurrido en el acto por el 25 de Mayo en Formosa fue el senador nacional de La Libertad Avanza por esa provincia, Francisco Paoltroni, que afirmó que Natalia fue "despedida sin causa".

"Lo que debería haber sido un día de festejos por el aniversario de la Revolución de Mayo, fue una pesadilla para una trabajadora de la salud que expresó pacíficamente su descontento por haber sido despedida sin causa por el Gobierno de Insfrán. Basta de atropellos", cerró.

