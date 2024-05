Milei en Córdoba: Luis Juez se llevó el discurso del presidente y la opinión de los cordobeses tras el acto en el Cabildo

Al terminar el discurso del presidente Javier Milei en el Cabildo de Córdoba, Perfil Córdoba habló con el presidente del bloque libertario en la Cámara de Diputados, Gabriel Bornoroni y el líder de los radicales Rodrigo de Loredo. Además, el senador Luis Juez mostró el obsequio del presidente tras la celebración por el aniversario de la Revolución de Mayo.

Gabriel Bornoroni (presidente del bloque libertario en la Cámara de Diputados): “La convocatoria, obviamente cordobesa, demostró que somos liberales. Todos juntos le hicimos el aguante al presidente. Lo más importante es que saquemos adelante a la Argentina del fango que estamos metidos. Lo vi contento al presidente, escuchaba todo lo que le decía la gente, hizo un discurso contenedor, abrazó a todos los argentinos. Tenemos la esperanza que la Ley de Bases pase el Senado, como lo pide la gente al presidente, para tener las herramientas y sacarla más rápido del pozo. Hoy Milei se lleva la impresión de la gente pidiendo que siga por el cambio. De hecho, lo alentaba al ministro de economía con ‘Toto, toto’, y eso no es normal. (El ministro de Economía Luis Caputo) Se lleva generalmente el abucheo. Incluso el presidente lo vió y lo dijo: ‘es un rock star’. Los cordobeses la entendieron y la ven. Esperemos que la política lo escuche. Fue un Cabildo abierto y el pueblo gritaba Ley de Bases”.

Rodrigo De Loredo (diputado nacional presidente del bloque radical): “Fue un buen discurso, oportuno, apropiado. Es una acertada del gobierno de venir a Córdoba, pese al contexto, a la falta de la aprobación de la Ley de Bases. Es una pena y debería estar aprobada. Lo que de mi parte dependió, le dimos una velocidad y una impronta. Pero se demora. Me parece que ese es el camino. Dio un giro de pragmatismo para que las reformas salgan, las cosas sucedas y se articule el consenso”.

Luis Juez (Senador Nacional): “(Milei y el “Consejo de Mayo”) Tiene que encontrarle una vuelta porque vamos a hacer lo imposible para que el peronismo obstruccionista entienda que el presidente necesita una hoja de ruta. Porque cualquier gobierno necesita saber a donde ir. Le dijimos que es una buena idea construir una herramienta que prevea lo que hay que hacer. Porque hay que hablar de las pymes, hay que hablar con el sector productivo. Hay un montón de cuestiones que el peronismo no entiende. Esto es para arrancar hermano, después nos vamos a tener que sentar a discutir un país paralizado. Este Consejo de Mayo es para eso, para traer ideas. Hoy se vivió un clima de fiesta. Mirá, el presidente me regaló el discurso, lo tengo acá para leer y repasar. Y nos va a servir como un manuscrito para decirle el día de mañana que ‘vos viniste a Córdoba y te comprometiste a esta unidad, esta construcción, estos lazos, ese es el camino, que abandone la diatriba, la pela, la ofensa, que no se pudo construir en la Argentina. El país no sale si no hay proceso de unidad y construcción.

Miguel Siciliano (presidente del bloque oficialista en la Legislatura de Córdoba): “Córdoba hoy pudo mostrarle una vez más a la Argentina que somos una provincia que tiene mucho respeto institucional, que tiene voluntad de ser parte de la solución y no del problema para que el país salga adelante. Nosotros como espacio político no formamos parte del partido del presidente Milei, pero claramente vamos a estar siempre, siempre, impulsando el diálogo, la calidad institucional, el respeto, la tolerancia y vamos a acompañar en las medidas necesarias para que el país salga adelante, como también vamos a plantear las disidencias que encontremos en defensa de Córdoba y en defensa del sector productivo de Argentina.

Creo que lo de hoy es muy positivo porque abre un camino de trabajo conjunto entre la nación y la provincia y desde nuestro equipo de Gobierno estamos convencidos que es el único camino: trabajar en conjunto gobierno nacional con gobiernos provinciales, respetarnos aún en las disidencias, entender que la Argentina necesita un plan productivo que genere empleo de manera urgente, apoyarnos en las coincidencias más que en las disidencias y por sobre todas las cosas priorizar los intereses de la patria por sobre los intereses personales”.