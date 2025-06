Un senador cercano a Juan Grabois rechazó la reelección indefinida y no dio quórum

El senador bonaerense Federico Fagioli, perteneciente al espacio Patria Grande y referenciado en Juan Grabois, expresó públicamente su rechazo a la reelección indefinida de legisladores provinciales y no dio quórum para la sesión convocada este martes en el Senado bonaerense. El gesto tensionó los cálculos del oficialismo, aunque finalmente logró reunir los votos necesarios para habilitar el debate.

La sesión, considerada clave por el Ejecutivo provincial, incluía temas sensibles como la aprobación de más de 90 pliegos judiciales, la autorización para tomar deuda por hasta USD 1.045 millones y la posibilidad de habilitar reelecciones sin límite para legisladores, concejales y consejeros escolares.

La posibilidad de avanzar con las reelecciones indefinidas es una iniciativa respaldada por sectores del cristinismo con el visto bueno del gobierno de Axel Kicillof. Sin embargo, divide aguas dentro de Unión por la Patria. El Frente Renovador de Sergio Massa y los espacios ligados a Grabois se manifestaron abiertamente en contra.

No es la primera vez que la Legislatura bonaerense intenta avanzar con esta propuesta. En mayo, una sesión convocada con el mismo objetivo se cayó por falta de quórum, en parte debido a la ausencia de la senadora Sofía Vanelli, histórica opositora a las reelecciones indefinidas.

Críticas desde el ala más combativa del oficialismo bonaerense

Fagioli se convirtió en una de las voces más críticas dentro del bloque oficialista. En declaraciones difundidas en sus redes sociales, calificó al proyecto como una “estupidez” y sostuvo: "Ya manifestamos en varias ocasiones que mientras el pueblo la está pasando como el orto, no puede ser que la política se esté mirando el ombligo. Por eso, no voy a acompañar la sesión de hoy. No nos eligieron para esto".

El legislador insistió en que el temario responde únicamente a los intereses del sistema político: "Si no lo sacan ya, no llegan al cierre de listas del 19 de julio para la elección provincial. Justamente con eso no estamos de acuerdo".

Pese al tono duro, Fagioli descartó que su decisión afecte la unidad interna del peronismo. "Sería muy triste que la unidad esté atada a que un legislador pueda reelegir o no. La unidad tiene que ser programática, en base a cómo encaramos esta etapa, cómo llevamos adelante un proceso de resistencia, cómo construimos fuerza para ganar en el 27 y, obviamente, para indultar a Cristina", expresó.

Con este planteo, el legislador marcó distancia con las prioridades actuales de parte del bloque oficialista. Para los sectores cercanos a Grabois, discutir reelecciones mientras crece la crisis social es un signo de desconexión con la ciudadanía.

La sesión avanzó con apoyo de sectores opositores

A pesar de las disidencias internas, el oficialismo logró dar inicio a la sesión con la ayuda de senadores de la UCR, el PRO y sectores libertarios disidentes. Algunos de ellos anticiparon su voto negativo a la reelección indefinida, pero habilitaron el tratamiento parlamentario de los proyectos pendientes.

La composición actual de la Cámara alta provincial exige al menos 24 senadores presentes para habilitar las sesiones. Con la negativa de Fagioli y otros miembros díscolos del bloque, la gobernabilidad del Frente de Todos quedó en evidencia, obligando a articular acuerdos transversales para garantizar el funcionamiento institucional.

La discusión sobre la reelección en la provincia de Buenos Aires se remonta a la sanción de la Ley 14.836 en 2016. Se estableció un máximo de dos mandatos consecutivos para intendentes, concejales, legisladores provinciales y consejeros escolares. Aquella norma obligaba a un período de descanso antes de volver a competir por el mismo cargo.

Esa legislación fue modificada en 2021 con la aprobación de la Ley 15.315, que redefinió los criterios para contar los mandatos. Desde entonces, los períodos iniciados en 2017 y 2019 se consideran primeros mandatos a los efectos del cómputo. Así, muchos funcionarios quedaron habilitados para presentarse nuevamente.

El tratamiento urgente de la reelección indefinida responde a razones prácticas: de no aprobarse en las próximas semanas, no estará vigente para el armado de listas provinciales que cierran el 19 de julio. Esta aceleración fue uno de los argumentos utilizados por Fagioli para rechazar la medida.

