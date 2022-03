Un senador de Juntos por el Cambio lapidó a Manes: “Habla mucho del cerebro, pero lo usa poco”

El oficialismo no es la única fuerza política que atraviesa algunas internas, puesto que, en la oposición, también existen algunos conflictos. En ese sentido, un senador de Juntos por el Cambio lapidó al diputado por el mismo partido Facundo Manes por abstenerse a retirarse del recinto en la asamblea legislativa.

“Manes habla mucho del cerebro, pero lo usa poco”, disparó el legislador nacional por Chubut, Ignacio Agustín Torres, durante una comunicación con radio FM del Lago. De esta manera, el senador por Juntos por el Cambio agregó que “no es tiempo de vanidades”, en un mensaje claro hacia el diputado de Juntos por el Cambio.

Las declaraciones de Torres se dan luego de que gran parte de la bancada opositora en el Congreso se haya retirado del recinto en pleno discurso del presidente Alberto Fernández por la Apertura de Sesiones Ordinarias.

Algunos dirigentes opositores cruzaron al presidente antes de retirarse.

Sin embargo, Facundo Manes decidió ir en contra de la orden de Juntos por el Cambio y se quedó para presenciar la totalidad del discurso del mandatario.

Ignacio Torres, por su parte, justificó la decisión del partido y aseguró que “no se puede seguir avalando la mentira”. Por esto mismo, reflexionó: “En lo particular, esperaba un mensaje distinto del presidente, fue un discurso tribunero, revanchista, dando explicaciones a Cristina y Máximo Kirchner”.

El mensaje de Facundo Manes

Luego de que finalizara la asamblea legislativa, Manes explicó su decisión en las redes sociales. “Me preguntan por qué me quedé. Ya probamos con no escucharnos y así estamos”, disparó el diputado.

Facundo Manes desoyó a Juntos por el Cambio.

Así, el legislador aclaró: “No coincido con muchas cosas del discurso, pero si no lo escucho no puedo opinar”. Luego de sus argumentos, Manes recalcó su llamado a la unidad y resaltó: “Más empatía y menos grieta = más desarrollo inclusivo”.

Me preguntan por qué me quedé. Ya probamos con no escucharnos y así estamos. No coincido con muchas cosas del discurso, pero si no lo escucho no puedo opinar. Más EMPATÍA y menos grieta = más desarrollo inclusivo.



Horas después, el diputado continuó con sus afirmaciones en las redes sociales y envió una crítica directa a su partido: “Ya probamos con la grieta y casi la mitad de los argentinos vive en la pobreza. Comencemos, al menos, por escuchar al otro si es que realmente pretendemos construir el rumbo para salir adelante”.

RdC/FL