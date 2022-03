Facundo Manes: "Ya probamos con no escucharnos y así estamos, más empatía y menos grieta"

La Asamblea Legislativa que encabezó el presidente Alberto Fernández dejó expuestas las diferencias dentro de Juntos por el Cambio por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y por la responsabilidad del gobierno anterior en esa deuda.

Esas distintas posturas quedaron a la vista cuando el PRO eligió retirarse del recinto en el momento en que Fernández cuestionó al ex mandatario Mauricio Macri por haber tomado la deuda y exhortó a la Justicia a avanzar en la investigación sobre si existió delito en esa negociación.



Todos los legisladores de la Unión Cívica Radical y de la Coalición Cívica optaron por quedarse a terminar de escuchar al jefe de Estado, algo que dejó a la vista las diferentes posturas dentro del frente opositor.

Uno de los que explicó su decisión de quedarse fue el radical Facundo Manes, que a través de su cuenta de Twitter, señaló: "Me preguntan por qué me quedé. Ya probamos con no escucharnos y así estamos. No coincido con muchas cosas del discurso, pero si no lo escucho no puedo opinar. Más EMPATÍA y menos grieta = más desarrollo inclusivo. La Argentina del futuro será de los que nos quedamos".



Me preguntan por qué me quedé. Ya probamos con no escucharnos y así estamos. No coincido con muchas cosas del discurso, pero si no lo escucho no puedo opinar. Más EMPATÍA y menos grieta = más desarrollo inclusivo.



La Argentina del futuro será de los que nos quedamos. — Facundo Manes (@ManesF) March 1, 2022

En la misma tesitura, su par Alejandra Lorden elogió la postura del neurocientífico. “Porque la democracia es diálogo, tolerancia y respeto, por eso sos distinto Facundo, sin aceptar la mentira pero con escucha.#Empatia”, señaló Lorden, vicepresidenta del radicalismo de la provincia de Buenos Aires



Porque la democracia es diálogo,tolerancia y respeto ,por eso sos distinto @ManesF ,sin aceptar la mentira pero con escucha.#Empatia pic.twitter.com/2Gefxk1UuM — Alejandra Lordén (@AleLorden) March 1, 2022

Por su parte desde la Coalición Cìvica, cuyos diputados no se retiraron del recinto hubo un comunciado referido al discurso de Alberto Fernández pero no aclararon públicamente porque decidieron permanecer en el recinto: "Un discurso que no estuvo a la altura de la responsabilidad histórica, mucho golpe bajo, provocaciones y no asumiendo la propia debilidad y complejidad que tiene con el acuerdo con el FMI y situación geopolítica por la invasión de Rusia a Ucrania". Y agregaron: "Los argentinos no sabemos de qué país habló. No planteó soluciones a los problemas más urgentes: inflación, inseguridad, pobreza, caída de las empresas, pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y decadencia generalizada del país". Y para dar una muestra de unidad a pesar de la decisión de los diputados del PRO de vaciar el recinto el presidente de la CC, Maxi Ferraro publico una foto de Juntos por el Cambio en su cuenta en twitter.

UN PRESIDENTE ALEJADO DE LA REALIDAD

Los argentinos no sabemos de qué país habló. No planteó soluciones a los problemas más urgentes: inflación, inseguridad, pobreza, caída de las empresas, pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y decadencia generalizada del país. pic.twitter.com/IzMEKQWJ1G — maxi ferraro (@Maxiferraro) March 1, 2022

Los diputados y senadores del Pro emitieron un comunicado en el que justificaron su retirada por las “injustificables acusaciones y difamaciones” de Fernández.