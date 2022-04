Un senador de JxC pide investigar a Cristina Kirchner por posesión de material de inteligencia

El senador de Juntos por el Cambio por Chubut, Ignacio Torres, realizó un pedido a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia para investigar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por posesión de material de inteligencia. El mismo se habría encontrado durante el allanamiento a su domicilio de Uruguay y Juncal, en agosto del 2018.

Con citación a diversos actores, el congresista realizó el pedido a través de una misiva enviada a Leopoldo Moreau, quien preside la mencionada bicameral. Torres también forma parte de la misma como vocal.

"Como no escapa a su conocimiento, dado su carácter público y notorio, en el mes de agosto de 2018, producto de un allanamiento ordenado por la justicia federal, se hallaron en una de las residencias de la expresidenta Cristina Fernández, una serie de cajas conteniendo material de inteligencia. El material sensible contenía referencia a distintos actores de la vida institucional, pública y privada del país", detalla Torres.

Por ello pide la creación de una subcomisión para investigar a la ex presidenta, además de solicitar la declaración testimonial de diferentes personas ligadas al material, entre ellas personas jurídicas nacionales y extranjeras. Allí enumera, entre otros, a Repsol, Grupo Clarín, al ex ministro del Interior Miguel Ángel Toma, al ex titular de la SIDE, Antonio Horacio Stiuso y a la jueza Sandra Arroyo Salgado.

Qué paso con los allanamientos a Cristina Kirchner

La orden fue ejecutada por el difunto juez Claudio Bonadio en el barrio de Recoleta, luego de recibir el aval del Senado, donde la entonces congresista posee una de sus propiedades en Uruguay y Juncal. Otros dos procedimientos iguales fueron ordenados en otros inmuebles.

Hasta esa intersección porteña arribaron seis patrulleros que investigaron el lugar durante 9 horas. El abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, apuntó entonces contra Bonadio por quitarlo de la escena. "Vamos a pedir el juicio político de Bonadio", había dicho el letrado.

"Las cosas que Bonadío ordenó secuestrar, no sólo no guardan relación con el objeto de la causa, sino que además, son efectos que integran el ajuar del hogar, cuya incautación no tiene otro propósito que generar daño y humillación. Pero además y como muestra de la persecución política de la que mi defendida es objeto, se apoderaron de documentación que guarda relación directa con el cargo de Senadora de la Nación que le fuera conferido por el voto popular de millones de argentinos en la provincia de Buenos Aires. Ni siquiera se salvó el único auto que mi representada tiene: una camioneta Honda del año 2009", decía CFK en su página oficial luego del hecho.

De acuerdo a la carta de Torres, dentro de los elementos secuestrados habría material sensible de inteligencia. La carta de entonces publicada por la ahora Vicepresidenta recalca que sólo fueron secuestrados elementos personales.

La carta completa de Ignacio Torres

Al Sr. Presidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia Dr. Leopoldo Moreau,



De mi mayor consideración:



En mi carácter de vocal de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia, me dirijo a Ud. a los fines de peticionar la formación de una subcomisión a los

fines de investigar serios hechos de competencia de la Comisión que Ud. preside y yo integro.

Como no escapa a su conocimiento, dado su carácter público y notorio, en el mes de agosto de 2018, producto de un allanamiento ordenado por la justicia federal, se hallaron en una de las residencias de la expresidenta Cristina Fernández, una serie de cajas conteniendo material de inteligencia. El material sensible contenía referencia a distintos actores de la vida institucional, pública y

privada, del país.

Más allá del rol que corresponda desempeñar a las autoridades judiciales respecto a lo ocurrido, conforme el Art. 2 del Reglamento de esta Comisión, en función del Art. 32 de la Ley 25.520, es resorte de esta Comisión controlar e investigar las labores del personal de inteligencia, incluido -claro está- aquel que produjo el material sensible referido en el párrafo anterior.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16 de marzo de 2022

Con lo antedicho en mente, y atento lo delicado de la materia a investigar, se le solicita se conforme una subcomisión encargada de instruir la investigación y dilucidar los hechos . Con ese fin, y más allá de las facultades que irrogan del Art. 14 del Reglamento de esta Comisión, se entiende que con carácter previo y para poder circunscribir de mejor forma la materia a investigar, se solicita que

se reciba declaración testimonial a las siguientes personas de interés:

Personas jurídicas nacionales y extranjeras

En la persona de sus representantes legales, fuera con la razón social previa o actual de haberse modificado, se cite a las personas jurídicas que giran en plaza con la siguiente

denominación:



Personas físicas

Se cite a las siguientes personas:

Puerto Fénix

Corporación Marítima Boluda Compañía Marítima Austral House to House S.R.L. ENARSA

Repsol

Barrick Gold

Citigroup

Clorox

General Motors

Grupo Clarín

Banco Bica

Guillermo Alberto Elazar

Miguel Ángel Toma

Antonio Horacio Stiuso

Sandra Arroyo Salgado

Solicitándole muy especialmente la mayor celeridad en el tratamiento de lo solicitado, en la plena conciencia de que la sociedad argentina requiere respuestas en torno a la

transparencia de sus órganos de inteligencia,

Sin otro particular, saludo a Ud. atentamente,

Senador Lic. Ignacio A. Torres