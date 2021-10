Una encuesta revela siete puntos de ventaja de Santilli-Manes sobre Tolosa Paz en Buenos Aires

El estudio realizado por Federico González & Asociados llevó adelante un relevo de 3.000 casos en territorio bonaerense durante los primeros días de octubre para tomarle la temperatura electoral a los candidatos que se enfrentarán en las generales del 14 de noviembre. Los consultados mostraron más de un 50% de descontento con la imagen del presidente Alberto Fernández, diagnosticaron una nueva caída del Frente de Todos en las elecciones venideras y expresaron sus razones de voto y no voto de las principales fuerzas políticas.

Denominado "Diagnóstico político y electoral de la Provincia de Buenos Aires luego de las elecciones legislativas PASO", el estudio se llevó a cabo entre los días 3 y 9 de octubre con un nivel de confianza del 95,5% y un margen de error de más/menos 1,83%.

En días donde la campaña política recorre las calles del territorio bonaerense con las visitas de sus candidatos y sus publicidades mediáticas, los encuestados de la provincia más grande país manifestaron una intención de voto positiva para Juntos, incluso elevando la diferencia que la coalición opositora registró en las primarias de septiembre.

Este termómetro de 3.000 casos erigió al binomio PRO-radical Diego Santilli-Facundo Manes por sobre Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollán con una diferencia de 7 puntos: 44,5% para la dupla opositora contra un 37,4% de los candidatos peronistas. Más allá del crecimiento del margen que en las primarias fue de 4 puntos a favor de Juntos, los números también muestran un crecimiento de Tolosa Paz.

En tercer lugar y muy lejos aparece el candidato de Avanza Libertad, José Luis Espert, que fue considerado por la intención de voto de un 6,2% de los encuestados. En cuarto lugar se visibiliza a Florencio Randazzo, de Vamos con Vos, con un 5,3%. Quinto aparece el candidato de la izquierda, Nicolás del Caño, con 4,8%, en tanto que en último lugar con un 1,8% se asoma Cinthia Hotton, la candidata celeste que fue confirmada por el conteo final total de votos luego de perforar el piso necesario para participar en noviembre.

Mala imagen de los Fernández y números positivos de Larreta

En el primer ítem se pregunta por la imagen de cada uno de los candidatos. En el caso de Alberto Fernández, un 51,6% consideró que la representación del mandatario nacional es negativa, mientras que un 29,7% optó por apoyar a la figura presidencial. Dentro de esa negatividad, la opción "pésima" es la que más se impone con un 34%, mientras que en segundo lugar con un 20% se determinó como "buena" la imagen del jefe de estado.

También se evaluó la figura de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y también el polo negativo se impuso por sobre el positivo, incluso con números superiores a los de Alberto Fernández. En el diagnóstico, la ex mandataria nacional concentró un 58,4% de imagen negativa y un 24,1% de positiva, donde el item "pésima" concentró un 44%.

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, también obtuvo resultados similares a los de CFK al registrar un 58,3% de imagen negativa y un 25,7% de positiva. En la vereda de enfrente el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, se diferenció notoriamente de los referentes de la coalición panperonista. De acuerdo a los encuestados, el porteño suma un 47,1% de imagen positiva y un 29,1% de negatividad.

Razones de voto

En el ítem "Razones de voto y no voto para el Frente de Todos y Juntos" se decantan los deseos de los encuestados en cuanto a su acercamiento con las boletas que tienen la intención de votar. Allí un 22,7% consideró que elige al peronismo en el cuarto oscuro porque no quieren que vuelva Cambiemos, caracterizada como una fuerza liberal o de derecha. Luego, un 16,7% expresó que se siente identificado con el Frente de Todos, en tanto que un 15,6% consideró que "está Cristina Kirchner".

Los consultados también esgrimieron sus razones de no voto al espacio oficialista y el 31,2% eligió no votarlos por la figura de la Vicepresidenta. En segundo lugar, consideraron no identificarse con el espacio político (30,4%) y en tercer puesto quedó manifestado por un 25,7% que no emitirían sufragio por el espacio peronista al considerar que "es kirchnerista".

Aníbal Fernández bajo fuego por el cruce con Nik: repudio de ADEPA y pedidos de renuncia

En las principales razones que aparecen para votar a Juntos se hacen evidentes las buenas imágenes de Manes y Santilli. Un 21,9% de los consultados sostuvo que votaría al espacio amarillo por el neurólogo, mientras que el 20,7% eligió a "El Colorado". En tercer lugar los encuestados consideraron no querer que gane "un espacio kirchnerista".

Finalmente, se determinaron las razones por las cuales no sería votado el espacio opositor. Allí los resultados arrojaron que un 26,4% expresó no querer que gane un espacio liberal ni de derecha, asociados a la idea de macrismo y de Cambiemos. Un 22% dijo que no se siente identificado con esa coalición y un 18,6% consideró que no votará a este espacio político porque está formado por María Eugenia Vidal, ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires.