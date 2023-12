UxP se endurece y la UCR busca variantes para acompañar

“Nuestra prioridad es rechazar el mega-DNU”, dijo Germán Martínez, jefe del bloque de diputados de Unión por la Patria.

Ese mensaje es compartido por el resto de los integrantes de la bancada que ejerce la más dura oposición a la estrategia del gobierno libertario, que firmó el DNU el último miércoles y que este martes concretará el ingreso al Congreso de un proyecto de ley macro con reformas integrales vinculadas al funcionamiento del Estado.

Ese día se pondrá en marcha el período de sesiones extraordinarias hasta el 31 de enero, con la intención de llevar al recinto dicha reforma, pero también la implementación de la boleta única de papel y el regreso del impuesto a las ganancias, bajo la nueva denominación de impuestos a los ingresos personales.

Vanesa Siley, diputada de UxP y a su vez referente del gremio de los judiciales, amplió la apuesta y señaló que para frenar el DNU “hay que utilizar todas las herramientas legales y constitucionales a nuestro alcance: la manifestación, las vías judiciales y el parlamento”.

Con respecto al DNU, UxP busca negociar ocho lugares en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, cuatro por cada cámara, aunque los libertarios, en conjunto con otros espacios no K, no están dispuestos a darles la mitad de los lugares, más allá de que son la primera minoría en ambas cámaras. No obstante, LLA todavía no tiene garantizada la posibilidad de superar la instancia de la bicameral, ante el rechazo a las “formas” del DNU encarado por Javier Milei que ejercen varios de los espacios que integraban Juntos por el Cambio.

Con el Frente PRO con el apoyo practicamente garantizado, por el número de legisladores y por el peso político es el espacio que está en la mira para saber cómo actuará frente a los dos desafíos parlamentarios de las próximas semanas.

En tal sentido, ofrecen al Gobierno tres alternativas para poder encarar un entendimiento, aunque por ahora no recibieron señales concretas de querer avanzar en dichas negociaciones. Una de ellas es el proyecto de ley en espejo, con las modificaciones hechas a través del DNU, aunque es la que tiene menos chances. Otra posibilidad que piden es dividir el decreto en varios decretos, con la posibilidad de analizarlos por separado en la comisión, mientras que la tercera opción es modificar la ley vigente de 2006 para poder incorporar aprobaciones o rechazos parciales al decreto 70/2023.

A nivel interno por ahora no hay un acuerdo definitivo y esperarán el desarrollo del debate, para lo cual todavía no hay fecha de convocatoria, según se informó desde la Presidencia de la Cámara de Diputados.

No obstante, el diputado Francisco Monti, uno de los elegidos para integrar la bicameral, dio una primera muestra de su futuro posicionamiento en la comisión: “La Argentina estuvo durante décadas en un cautiverio producto de una gobernabilidad mafiosa y plagada de prebendas que costaron caro. Basta”.