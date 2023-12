Yasín anticipa paritarias cortas y aclara que el DNU respeta el derecho a huelga

Omar Yasín, el secretario de Trabajo de la Nación, dio la cara para defender el decreto de necesidad y urgencia que salió a la luz esta semana y modificó la legislación laboral, generando un cortocircuito con distintos gremios. Un ejemplo: la CGT expresó su rechazo y este 27 de diciembre, en compañía de otras centrales, como la CTA, van a pedir la nulidad de la disposición oficial desde la plaza de Tribunales.

Pese a este panorama, Yasin, un abogado laboralista que integra una secretaría en la gestión de La Libertad Avanza por pedido exclusivo de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, a quien conoce desde 1989 y con quien lo une una relación de amistad, mantiene la calma.

Y en una charla con PERFIL explica los puntos más calientes de la medida, como la penalización de asambleas en horario laboral, la extensión del período de prueba, que pasa de 3 a 8 meses, y, además de contar qué piensa de la CGT, anticipa qué sucederá con las paritarias, a las que imagina cortas por la inflación en ascenso y con acuerdos entre partes, sin Estado de por medio.

—Se sabe que el DNU fue elaborado por Federico Sturzenegger, pero ¿cuánto hay de usted en materia laboral? ¿Participó, colaboró en la redacción?

—El proyecto lo viene realizando hace tiempo todo el equipo de La Libertad Avanza, al que me sumé a participar en los últimos tiempos.

—Las primeras reacciones sindicales fueron muy contundentes, en rechazo al decreto. ¿Se pueden llegar a modificar cuestiones para acercar posiciones?

—En este punto, hay que decir que falta la tarea de reglamentación, con lo cual se pueden disipar dudas y ahí se va a establecer cómo se implementa. Pero el DNU no se negocia.

—¿Como quedó el vínculo con la CGT? Se viene la primera marcha y analizarán un plan de lucha.

—Para mí, es una decisión que no tiene mucho que ver con la defensa de los derechos de los trabajadores. Me parece que es momento de entender que hay un gobierno que ganó con una importante cantidad de votos y tiene todo el derecho del mundo a hacer lo que prometió en la campaña, simplemente.

—Pero hay cuestiones polémicas para la clase trabajadora, como la penalización de asambleas, cambios de los períodos de licencia, la extensión del plazo de prueba, se limita el derecho de huelga. ¿Cómo se traduce eso en un beneficio para el trabajador?

—Hay que aclarar varias cosas. La primera es que el derecho a huelga es absolutamente constitucional y el DNU lo respeta. En este tema, solo se agregan actividades que no pueden ser sujeto de paro total porque afectan a los ciudadanos, por lo que dichas actividades se denominan esenciales y deberán tener dotaciones mínimas ante la medida de fuerza. Respecto a las asambleas, no se penaliza, sino que lo que se impide es que se encubra una medida de fuerza bajo la apariencia de una asamblea. En cuanto a los cambios de licencias, no se tocan.

—¿Y la extensión del período de prueba? ¿No es un perjuicio para el trabajador?

—No. Yo me pregunto ¿qué presenta el mercado laboral actual? Presenta normas que ponen imprevisible al contrato de trabajo. El período de prueba se amplió de tres a ocho meses y con esto se va a facilitar que se genere más trabajo.

—También existieron críticas a la desaparición de multas por el trabajo no registrado.

—Hay un tema: se dio un fenómeno que mucha gente llamó, de manera común, multas. No son multas, sino indemnizaciones que no estaban en la ley de contratos de trabajo y que fueron incorporadas en el año 1991 por una ley de Menem en la que, para mitigar el trabajo en negro, se generaron indemnizaciones que duplican o multiplican la indemnización laboral cuando hay una deficiente registración.

—Se mencionó el tema paritarias, hay dudas de parte de los distintos colectivos gremiales sobre lo que puede pasar en la era Javier Milei. ¿Cuál es su visión de las negociaciones? ¿Qué mensaje baja el Gobierno?

—Las paritarias son libres, seguirán así y veo que por la inflación serán cortas. La idea es que se manejen las partes, los sindicatos con los empresarios y que el trabajador no pierda, incluso hay mecanismos: la cláusula gatillo es una herramienta que pueden utilizar los gremios, los trabajadores, para que si se establece un porcentaje de aumento, no pierda contra la inflación.