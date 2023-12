Milei afina su estrategia judicial para defender el DNU

Javier Milei tantea la cancha del terreno judicial para defender la constitucionalidad del mega decreto que emitió, y que cuenta con varios amparos, con un equipo liderado por Rodolfo Barra, el Procurador General del Tesoro. Un elenco con varios cuadros técnicos y que ya cuenta con la asistencia del ministerio de Justicia que comanda Mariano Cuneo Libarona para que el proyecto más importante de La Libertad Avanza no se evapore.

Ni bien salió a la luz el decreto de necesidad y urgencia, que comunicó el jefe de Estado mediante una cadena nacional con todos sus ministros, apareció una ola de amparos por parte de una gama de organizaciones sociales y sindicales para que la medida sea declarada inconstitucional. Uno de esos amparos, en las últimas horas, la Justicia admitió: fue el que presentó la CTA a través de uno de sus miembros, Claudio Lozano, presidente de Unidad Popular, el Observatorio del Derecho a la Ciudad y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

El tema en el Gobierno no generó ninguna inquietud, al contrario: las áreas involucradas en la defensa judicial de la disposición mostraron tranquilidad y le contaron a PERFIL los primeros y futuros movimientos, con un protagonista excluyente: Barra, el líder de la procuración, el abogado del Estado, quien el viernes mantuvo un encuentro preliminar con miembros de la cartera que lidera Cuneo Libarona para analizar el escenario y que será de apoyo constante.

Otro de los funcionarios de relevancia es el subprocurador Marcos Serrano

En la semana que comienza, las reuniones continuarán, para afinar detalles de la estrategia de un tema que el máximo referente de La Libertad Avanza considera clave y que dice, ante los suyos, que el DNU no será trabado por el Congreso, con respaldo total de todas las líneas de Juntos por el Cambio.

En la Procuración, trabajarán codo a codo con Barra distintos funcionarios, como Marcos Serrano, el sub procurador. Hoy, el más activo, el coordinador, de máxima confianza para el líder de la PGT y con un amplio currículum vitae: posee un doctorado en Derecho Administrativo Iberoamericano y es Director de la Especialización en Contrataciones Públicas de la Universidad Austral.

También, figuran en el equipo, de acuerdo a fuentes libertarias ante PERFIL, personas que se desempeñan en la Dirección Nacional de Dictamenes, con amplia experiencia en el área como Gustavo Tamayo y la subdirectora Virginia Lynn. La Dirección Nacional de Asuntos Judiciales aporta nombres como María Fernanda Arcuri y Eduardo Javier González. Todos abogados y con amplios CVS que muestran doctorados y especializaciones en distintas áreas.

Barra y Sturzenegger, piezas claves en el trabajo libertario.

Hasta el momento, Barra y Cuneo eligieron el silencio para referirse al tema. Solo apareció, en las últimas horas, el padre del mega DNU, Federico Sturzenegger, quien descartó inconvenientes en torno a la legalidad y elogió al secretario legal y técnico de la administración Milei. “La Constitución te dice ‘podés poner todo lo que quieras, en la cantidad que quieras, excepto estos temas’. El secretario legal y técnico, Javier Herrera Bravo, chequeó línea por línea el DNU”, dijo el economista, en un intento de calmar aguas en la jornada en la que la Justicia admitó el amparo.

Hay otro tema que aparece en la agenda libertaria en relación al terreno judicial pero que no consideran como prioritario: en el Gobierno confían en que en el mediano plazo se podrá completar la quinta silla de la Corte Suprema de Justicia, que en la actualidad se encuentra vacante. ¿Las condiciones para el candidato según la Casa Rosada? Que sea “apolítico, apartidario” y por sobre todas las cosas que represente “de manera cabal las ideas de la libertad”. No obstante, en LLA no arriesgan nombres, solo una idea de condiciones para integrar el máximo tribunal de Justicia. “Obviamente que no será Eugenio Zaffaroni el juez que vamos a proponer”, acota un integrante de la gestión que conoce muy bien que piensa el líder libertario.

Para la Corte Suprema quieren un postulante “apolítico y apartidario”

El camino del amparo. En la CTA, la central gremial que comanda Hugo “Chachorro” Godoy, y en contacto con este medio, hay entusiasmo ante la decisión del juez federal en lo contencioso administrativo Esteban Furnari. No saben cómo puede seguir el amparo aunque, reconoce, que es un primer paso porque “se abre la puerta a que otras presentaciones puedan terminar concentradas en el expediente” que lleva adelante el magistrado.

“Vamos a frenar a Milei de todas maneras posibles: desde lo jurídico y en las calles con medidas de fuerza”, añaden. En el amparo, desde la CTA le pidieron al juez Furnari que declare la inconstitucionalidad y nulidad absoluta del DNU 70/2023 por considerar que el jefe de Estado “se arrogó facultades extraordinarias y facultades equivalentes a la suma del poder público, lo que implicaría un caso de abuso de derecho público que viola el principio republicano de la división de poderes, la democracia y el principio de reserva de los derechos colectivos de la ciudadanía a intervenir en la dirección de los asuntos públicos a través de sus representantes”.

En esa línea, le reclamaron a Furnari que dicte una medida cautelar que suspenda los efectos y la vigencia del polémico DNU.