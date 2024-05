Passerini aseguró que su relación con Llaryora es “excelente”

El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, afirmó que su relación con el gobernador Martín Llaryora es “excelente”.

“Nuestra relación no sólo es excelente sino que es de la máxima responsabilidad. Con Martín nos toca gobernar la provincia y la ciudad en un momento muy difícil, donde los recursos por coparticipación se han caído, donde tenemos que afrontar conjuntamente muchas responsabilidades que hace 5 meses pensábamos que no íbamos a tener”, explicó el jefe capitalino.

“No pensábamos que la gente se iba a quedar sin obra social, los chicos se iban a quedar sin escuela privada y a los cuales hay que darles respuesta”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

Respuesta

“Seguramente cuando uno toma decisiones hay personas que obviamente tienen intereses y que ven esos intereses deteriorados y por ahí la mejor salida para ellos es generar un conflicto entre un gobernador y un intendente que somos parte de un mismo equipo”, sostuvo Passerini.

“Así que obviamente me parece que eso es ´carne podrida´ y uno no es carroñero. Hay gente que se dedica a la carroña política y que busca eso. La relación no sólo que es excelente sino que tenemos un compromiso de llevar adelante la ciudad y la provincia por mucho tiempo. Así que vamos a trabajar siempre juntos con Martín”, enfatizó.

Transporte

El intendente anunció que “a partir de mañana se incorpora la linea 43 (a cargo de Coniferal) con ocho colectivos nuevos más” al servicio de transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Córdoba.

“La semana que viene se incorpora la 45. Tendremos ya dos líneas a partir de mañana cubiertas con coches nuevos”, indicó Passerini.

Además señaló que impulsará la modalidad de transporte metropolitano con colectivos que vengan de Villa Allende, Saldán, Malvinas. “Coniferal tiene una línea que llega a Saldán, hace muchos años, lo que hay que hacer es integrarlo”, ejemplificó.