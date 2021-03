Axel Kicillof apuntó a los medios: "No dejaron que la realidad les arruine una operación"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, criticó este jueves 11 de marzo a los medios de comunicación y denunció una "campaña de lapidación mediática", luego de la declaración judicial de Beatriz Sarlo sobre la campaña de vacunación a la que fue convocada.

El mandatario provincial hizo foco en los medios y apuntó al diario Clarín: “No dejaron que la realidad les arruine una buena operación”, denunció. "Es un buen caso para reflexionar sobre cómo se está informando y qué papel tienen los medios", expresó Kicillof en declaraciones a El Destape Radio, sobre cómo diferentes diarios titularon la noticia de los dichos de Sarlo.

En este marco, el gobernador sostuvo: "Con la misma pasión que (determinados medios) abrazaron al gobierno de Macri, ahora trabajan para desprestigiar al Gobierno de Alberto y al mío también". Y analizó: "Uno se pregunta a qué público representan y que se informa de esta manera. Militaron en contra de todas las medidas de cuidado".

Kicillof desconfía de Sarlo: "La operación es completita"

Consultado sobre la tapa de Clarín de este jueves, afirmó: "Fue un caso de manual. Esa tapa ya estaba escrita, no se iban a tomar el trabajo de registrar lo que había ocurrido en la realidad porque fue algo así como 'que la realidad no te arruine una buena operación política'".

Beatriz Sarlo se "autocriticó fuertemente"

Ayer, Beatriz Sarlo, columnista del diario PERFIL, salió a corregir sus dichos sobre una presunta oferta "por debajo de la mesa" de la vacuna rusa Sputnik V antes del tiempo correspondiente por parte de la esposa de Kicillof, Soledad Quereilhac. "Fue una expresión muy poco apropiada. No fue 'por debajo de la mesa', no debí decir 'por debajo de la mesa", dijo en diálogo con Radio Con Vos.

Asimismo, cuando le consultaron si es verdad que hace veinte años que no habla con Soledad Quereilhac, como dijo Axel Kicillof, Sarlo detalló: "Yo me fui de la universidad hace muchos años, es verdad que no hablo con Quereilhac. Era una excelente alumna. No teníamos una relación muy estrecha porque no es lo habitual entre el profesor titular y el ayudante que recién se incorpora".

Por otro lado, respecto de sus críticas a Quereilhac por un ofrecimiento de privilegio sobre el resto, en el marco de la campaña de concientización, Sarlo explicó que por mail le transmitió al editor intermediario que "fueron a la facultad de Filosofía y Letras para usar la cabeza. Eso le dije a Quereilhac. No es una funcionaria tampoco y no me parecía que correspondía".

Beatriz Sarlo y la Sputnik V: "Me autocritico fuertemente, no debí decir 'por debajo de la mesa'"

Como parte del último capítulo del escándalo en torno a las vacunas, ayer la ensayista también se refirió a la carta pública que Quereilhac le dirigió tras el escándalo por sus declaraciones sobre el escándalo de las vacunas.

La escritora manifestó además que le sorprendió "la velocidad en que los mails (que la apuntaban como responsable de ofrecerle participar del vacunatorio VIP) llegaron tan rápido de Comodoro Py a los medios".

“Podría ser mejor si hubiera aprovechado sus cursos en la facultad de Filosofía y Letras”, respondió, mordaz, Beatriz Sarlo este miércoles 11 de marzo en diálogo con Eduardo Feinman en LN+. "Simplemente dije que me habían ofrecido la vacuna", expresó la intelectual, luego de presentarse en los tribunales a declarar sobre el presunto ofrecimiento de vacunas contra el coronavirus.