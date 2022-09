Una concejala del Frente de Todos en General Fernández Oro, provincia de Rio Negro, fue detenida en medio de un violento desalojo en el Loteo 3 de esa localidad con balas de goma, gases lacrimógenos y más de 10 detenidos.

La edil Beatriz Rodríguez se encontraba en el lugar para evitar el desalojo de la vivienda, operativo que la Cámara Civil de Cipolletti había ordenado por presuntas irregularidades en la compra.

En el video del momento de los incidentes entre las personas presentes y la policía, se escucha la advertencia del comisario de la Unidad 26, Luis Hawrilack: “​​La persona que obstruya el operativo es resistencia a la autoridad, y tengo la orden judicial para cumplimentar el desalojo. Van a haber capaz personas demoradas, y entiendo que no deberían incitar a otras personas para un proceso de esta situación", dice.

Video: Gentileza Edgardo Pino/ @chechealumine

Allí se puede ver, más adelante, cómo detienen a la concejala del oficialismo, que cae al piso y grita mientras los uniformados se la llevan del lugar a la fuerza.

“Me tiraron al piso entre seis efectivos para ponerme las esposas, después me arrastraron a la camioneta”, contó la funcionaria en diálogo con La Mañana de Cipolletti. “Recién me estoy tranquilizando, pero no esperábamos que fueran tan violentos, no sólo por ser vecina y concejal, sino también por ser mujer”, sumó.

Rodríguez consideró “excesivo” el accionar policial y afirmó que en ningún momento los vecinos fueron violentos o agredieron a la policía, al tiempo que explicó que una familia estaba construyendo en el lugar y que las irregularidades que denunció el municipio se estaban empezando a resolver. “Tenemos 50 familias en la misma situación. ¿Que hace esa gente ante esto?. ¿Van a ir a reprimir a todas esas familias y sacarlas de las casas?", cuestionó.

Por su parte, el intendente de la localidad, Mariano Lavin, dijo en una conferencia de prensa que la concejala golpeó a los efectivos. “Se ve claramente a la concejala golpeando a la Policía, como así también la resistencia de varias personas que estaban ahí, y la Policía tuvo que actuar. Y en todas las imágenes no vemos ningún exceso de la Policía”, dijo.

Sobre el pedido de desalojo en cuestión, Lavín aseguró que en el lugar funcionaba un depósito de materiales, y que no se trata de una vivienda, al tiempo que aseguró que allí no vive ninguna familia.

AG / ds