Video | Increparon a Alicia Kirchner en Caleta Olivia: "Arruinaste el acto"

Alicia Kirchner transcurrió este miércoles 19 de octubre un incómodo momento en Caleta Olivia, en el marco del acto celebrado en forma conjunta con el vicegobernador, Eugenio Quiroga, y el intendente local, Fernando Cotillo para dar a conocer los convenios de obras por más de $660 millones. Súbitamente, ingresó en el salón la directora de la Biblioteca Popular Municipal Mariano Moreno, Yanina Grabano, quien se manifestó a los gritos para reclamar por "20 litros de pintura y tubos de luz". El personal de seguridad intervino para contener a la mujer y conducirla a la salida.

Grabano reprobó el accionar de los custodios al reconstruir los hechos en el programa "Aquí y Ahora", de El Caletense Radio. "Le pedí que no me pegue porque ya me pegó en una oportunidad, en Intendencia. Todos sabemos que es un hombre muy golpeador", advirtió la mujer que forcejeó con el personal y se sintió víctima de un "abuso de autoridad".

"Me preguntaron qué quería, entramos en una instancia de diálogo, pero me dijeron que había arruinado el acto", agregó.

En declaraciones a la prensa, Grabano justificó su irrupción en el acto: "Lamentablemente en Caleta tenemos que llegar a esto, sino no se llega a una respuesta de ningún lado. La tenés que salir a buscar. Yo me enteré en la radio que estaba la gobernadora, porque no me invitaron".

"Como tienen una seguridad muy estricta cuando me vieron me preguntaron quién era, y les dije que era la directora de la Biblioteca Municipal. Cuando terminó el intendente me acerqué y le dije a la gobernadora que era Yanina Garavano, directora de la primera Biblioteca de Caleta Olivia y que necesitaba 20 litros de pintura y tubos de luz", explicó la máxima autoridad de la biblioteca local.

Cómo reaccionó Alicia Kirchner

Alicia KIrchner comenzó su exposición sonriente, agradeció a la concurrencia y procuró por todos los medios evitar un entredicho con la mujer que realizaba su reclamo con insistencia mientras era alejada de los disertantes.

"Me siento muy, pero muy contenta de estar en esta querida Caleta Olivia", expuso.

"Veo todas las obras que se han hecho y las que se están por hacer", anunció y a continuación, para transmitir tranquilidad, pidió que atendieran el reclamo de Grabano: "Pido por favor que atiendan a la señora que está reclamando".

"Sé que es una problema que tiene en el municipio, ¿no?", sostuvo Kirchner para aminorar la tensión.

CA/ED