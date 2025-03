Yamil Santoro lanzó su espacio libertario en CABA con un polémico logo que fusiona UxP y el PRO

El legislador porteño Yamil Santoro presentó este jueves el espacio libertario "Unión Porteña Libertaria” para competir en las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires. El anuncio en redes generó polémica por un detalle que señalaron distintos usuarios respecto a su logo, que tiene similitudes con el de Unión por la Patria y el PRO.

“En estas próximas elecciones voy a competir liderando al espacio ‘Unión Porteña Libertaria’. Acabamos de inscribir la alianza electoral que representará a todos los porteños que desean un Gobierno de la Ciudad (de Buenos Aires) más austero, con menos regulaciones, con más seguridad y orden público; y la libertad para invertir y progresar’, anunció el legislador de Republicanos Unidos en su cuenta de X (ex Twitter).

Cerraron alianzas en CABA: JxC no existe, el PRO va solo, Larreta también y el PJ con Santoro

El frente liderado por Santoro está conformado por los partidos porteños Republicanos Unidos, Libertario y Demócrata Cristiano. Con su propio espacio, el legislador que reemplaza la banca de Roberto García Moritán se enfrentará a la Libertad Avanza.

Sin embargo, no fueron las propuestas del nuevo espacio libertario lo que llamó la atención de los usuarios de la red social, sino las semejanzas entre el logo del partido que liderará Yamil Santoro en las próximas elecciones porteñas, el de UxP y el la banda de colores que usaba Juntos por el Cambio.

En particular, no sólo el nombre se asemeja al de la coalición de UxP, sino que el logo del partido libertario también lleva el sol del bicentenario en celeste, blanco y amarillo con el mapa de la Ciudad en el centro y las iniciales UP, en vez de UPL (Unión Porteña Libertaria).

Al mismo tiempo, el nombre del espacio se apoya sobre una banda de colores similar a la que acompañaba a la imagen de la alianza Juntos por el Cambio, que ya quedó en desuso. Sobre este detalle, Santoro dijo que se trata de una propuesta de “uno de los partidos de la coalición”.

De hecho, seguidores libertarios consultaron sobre la falta de la letra “L” de “libertaria” y Santoro explicó que se debe a que para el inicio del diseño, el partido Libertario aún no se había sumado a la coalición y no hubo tiempo para “hacer una revisión integral”. “Quedaba feo, probamos sumarlo pero no me gustó”, respondió.

Guillermo Francos consideró que Adorni y el "Gordo Dan" podrían competir en las elecciones: "La gente busca candidatos nuevos"

Ante las consultas, el legislador porteño negó cualquier tipo de similitud, confirmó que fue aprobado por la justicia electoral y aseguró que el diseño es “100% original”. “Es algo autónomo. No guarda relación con ningún otro espacio”, escribió en X.

La publicación del legislador generó polémica entre opositores y referentes del liberalismo. Santiago Oria, encargado de la promoción audiovisual de la Presidencia, acusó a Santoro de robar la representación de ideas libertarias y querer boicotear a Javier Milei. “Es un hijo de puta. Pero además es un idiota que hace un logo igual al de los kirchneristas”.

Por su parte, la diputada oficialista Lilia Lemoine también se sumó al escándalo y acusó al legislador porteño de plagio. “¿Qué clase de libertario habla de plagio? Raro”, contestó Santoro en X.

Desde el otro lado del espectro político demostraron su descontento por la elección estética y señalaron la posibilidad de que el electorado confunda la lista que encabeza el libertario con las del peronismo, especialmente con la de “Es Ahora Buenos Aires”. Este frente será liderado por Leandro Santoro, referente con quien el legislador comparte apellido y que actualmente se posiciona primero en las encuestas.

Ante los cuestionamientos, el candidato de Unión Porteña Libertaria buscó desentenderse de la confusión y aseguró: “El que me quiere votar me va a votar. Ningún votante mío se va a confundir”.

