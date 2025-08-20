Un Consejo de Mayo medio "chino" pero con la confianza puesta en las elecciones de octubre

El Gobierno se muestra cada vez más confiado en las elecciones de octubre, mientras continúa con las sesiones del devaluado Consejo de Mayo. La búsqueda de mantener los negocios con China sin rozar la relación con Trump. Javier Milei vuelve mañana a hablarles a los empresarios.

"Yo no lo hubiera puesto"

Un importante funcionario del Gobierno se jugó a opinar sobre el peronismo de cara a octubre. “Yo no lo ponía de primer candidato. No despierta entusiasmo”, aseguró sobre Jorge Taiana, la cara de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires en las elecciones nacionales. “¿Por qué lo ponen? Nadie quiere ser la cara de la derrota, todos se guardan”. Clima triunfalista con miras a las generales del 26 de octubre. “¿En Provincia? Estamos abajo entre 5 y 8, pero veremos…”. El Gobierno mira octubre y optimismo le sobra.

Consejo devaluado

Tozudo, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, sigue adelante con las reuniones del Consejo de Mayo. Así se los vio entrar a Casa Rosada al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; la senadora radical, Carolina Losada; el titular de la UIA, Martín Rapallini; y el líder de la UOCRA, Gerardo Martínez. De local juega el propio Francos, presidente del Consejo, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. El invitado del día fue el secretario de Educación, Carlos Torrendell.

De aquel pomposo anuncio del 9 de julio de 2024 —de un gran consejo con representación de todos los sectores de la sociedad— a esta humilde reunión de amigos… pasaron cosas.

Antes de que le anulen el veto, el Gobierno anunció que analiza aumentar las prestaciones por discapacidad

Chinos, pero amigos

En el Gobierno están pensando en reactivar el acuerdo con China para terminar de instalar una antena-telescopio en la provincia de San Juan. La obra está a medio terminar y el convenio con una empresa china se cayó hace un par de semanas. La provincia quiere seguir adelante con la obra. La Nación quiere revisar los términos del acuerdo y sostener una buena sintonía con Beijing. La gran apuesta es lograr un equilibrio entre los negocios con China y la relación con EE. UU. Alineamiento irrestricto con Trump y negocios con China. Pragmatismo puro. ¿Podrá?

Milei al Council

El Presidente será nuevamente protagonista este jueves del clásico evento organizado todos los años por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) en el glamoroso Hotel Alvear de Barrio Norte. Ya metido en la campaña electoral, Milei estará acompañado por varios de sus ministros: Guillermo Francos, Luis Caputo, Federico Sturzenegger y Patricia Bullrich también serán de la partida. Todos van a aprovechar el atril del hotel para reforzar el discurso de cara a octubre.

El Gobierno, que pese a la caída de la actividad económica jugará de local. Las quejas saben que están, pero vienen por lo bajo.