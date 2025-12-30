El problema de alineación de la humanidad

NUEVA YORK – Es hora de almorzar en la cima del mundo otra vez. La edición anual de "Persona del año" de la revista Time ha revivido la icónica fotografía de la época de la Gran Depresión en la que unos trabajadores siderúrgicos almuerzan tranquilamente sobre una viga suspendida sobre Manhattan. Con la ciudad elevándose bajo sus pies, la imagen retrata el riesgo como algo normalizado, incluso glamoroso.

Esta vez, sin embargo, los hombres que almuerzan no son trabajadores de la construcción anónimos. En su lugar, el pintor digital Jason Seiler, encargado por Time, ha superpuesto fotos de los "arquitectos de la IA": Jensen Huang, de Nvidia; Sam Altman, de OpenAI; Elon Musk, de X Ai; Mark Zuckerberg, de Meta; Demis Hassabis, de Google DeepMind; Dario Amodei, de Anthropic; Fei-Fei Li, de Stanford, y Lisa Su, de Advanced Micro Devices. La portada es ingeniosa y controvertida, y el cómico Jimmy Kimmel la describe como "los ocho idiotas del apocalipsis". Al trazar el arco tecnológico desde los rascacielos de acero hasta las máquinas pensantes, puede que revele más de lo que los editores pretendían.

La fotografía original, tomada en el Rockefeller Center, captura un momento concreto de la modernidad y resume la creencia de que la destreza de la ingeniería puede, en última instancia, superar el riesgo; que el progreso tecnológico justifica cualquier vértigo que provoque; que alguien, en algún lugar, ha calculado los márgenes. Lo que la fotografía no muestra son los andamios, las redes de seguridad o las instituciones... Desde los programas del New Deal de Franklin Delano Roosevelt hasta el Informe Beveridge (que dio origen al Servicio Nacional de Salud británico), que permitirían que tales empresas se mantuvieran. Tampoco muestra a los muchos trabajadores que cayeron —muchos en sentido figurado, algunos literalmente— antes de que existieran esas protecciones.

En un momento en el que se debate acaloradamente la regulación de la IA, esta omisión nos toca de cerca. Una vez más, nos encontramos en una estrecha cornisa, esta vez suspendidos entre el potencial de la IA y las realidades del agotamiento institucional y el calentamiento global. Sin embargo, muchos han optado por celebrar a los constructores, dejando de lado la pregunta más pertinente: ¿Quién gobierna la construcción y con qué fin?

Consideremos el contraste entre la celebración de Time y el silencioso fracaso de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30) de este año, que marcó el décimo aniversario del acuerdo de París. Mientras que los nuevos sistemas de IA se entrenan, se implementan y se amplían en cuestión de meses, la gobernanza climática sigue sumida en retrasos procedimentales que se han prolongado durante décadas. Sin embargo, la ciencia se ha vuelto más clara. El peligro ya no es solo el calentamiento gradual, sino que nos estamos acercando a lo que Johan Rockström denomina un escenario de "Tierra invernadero": puntos de inflexión (derretimiento de los casquetes polares, descongelación del permafrost, colapso de los bosques) que desencadenan bucles de retroalimentación que empujan al planeta a un estado mucho más cálido e inestable que desafía cualquier control humano significativo.

Esto no sería un fracaso de la inteligencia, sino de otro elemento de la metáfora de la portada de Time: la alineación. En arquitectura, la alineación se refiere a si la forma, la función y los valores de una estructura apuntan en la misma dirección. Un edificio bien alineado canaliza el movimiento, distribuye las cargas y señala su propósito de manera coherente, mientras que uno desalineado genera congestión, estrés y riesgos de colapso, aunque parezca espectacular. Las sociedades modernas están cada vez más desalineadas precisamente en este sentido. Nuestras tecnologías avanzan más rápido que nuestras instituciones, y nuestras capacidades técnicas superan constantemente nuestro consentimiento.

Este tema arquitectónico también es adecuado para un momento en el que muchos comentaristas, desde Yoni Appelbaum, de The Atlantic, hasta Ezra Klein, del New York Times, recurren a la construcción como metáfora de la "abundancia". La infraestructura que sustenta la IA se está construyendo en su propio invernadero de intensa competencia de mercado, capital abundante, rivalidad geopolítica y cultura de la velocidad. Estas fuerzas están estrechamente alineadas entre sí, pero desastrosamente desalineadas con los mecanismos existentes para garantizar la responsabilidad democrática, la gestión de riesgos a largo plazo y la legitimidad pública. Del mismo modo, las instituciones de gobernanza climática están alineadas con un mundo más lento y tolerante que el que ha descrito Rockström.

Estas desalineaciones se ven agravadas por la opacidad. Cada vez estamos más a merced de sistemas opacos —ya sean algoritmos que dan forma a los flujos de crédito e información, o modelos climáticos que deben traducirse al lenguaje diplomático— que confieren poder sin dar explicaciones. Cuando los resultados no se pueden comprender o cuestionar, la legitimidad se erosiona. El populismo prospera no porque la gente rechace la experiencia, sino porque está siendo gobernada por sistemas que exigen una confianza ciega.

La imagen del almuerzo sobre una viga lo captura a la perfección. La implicación es que las cuentas ya están hechas. La expectativa es que debemos admirar el valor de los líderes de la IA sin hacer preguntas molestas sobre sus planes. La historia nos ofrece una advertencia al respecto. La cultura de la revolución industrial también favoreció a los constructores por encima de la gobernanza. Las máquinas llegaron antes que las leyes laborales, y las finanzas se adelantaron a la regulación.

Pero, por muy graves que fueran las perturbaciones resultantes, el daño fue finalmente contenible. Con los riesgos relacionados con la IA y el clima, los márgenes de error son más estrechos y las consecuencias serían más duraderas. El enfoque de tierra quemada, que consiste en extraer valor a la máxima velocidad, se ha convertido en una temeridad existencial. La pregunta definitoria del siglo XXI ya no es si la humanidad puede construir sistemas extraordinarios. Es si podemos alinearlos —técnica, institucional y moralmente— antes de que se nos escapen de las manos.

Los hombres de la viga sobrevivieron porque, al final, su sociedad construyó la arquitectura invisible (normas, salvaguardias, una cultura de responsabilidad compartida) que permitió hazañas audaces. El machismo por sí solo no habría sido suficiente. El tiempo nos ha proporcionado una imagen poderosa, aunque inquietante. Vincula el vertiginoso auge actual de la IA con la crisis más memorable del capitalismo, planteando así la pregunta implícita: ¿construiremos las instituciones necesarias para que tales alturas sean sobrevivibles, o seguiremos confundiendo el vértigo con la visión de futuro?

Antara Haldar, profesora asociada de Estudios Jurídicos Empíricos en la Universidad de Cambridge, es profesora visitante en la Universidad de Harvard e investigadora principal de una beca del Consejo Europeo de Investigación sobre derecho y cognición.

Copyright: Project Syndicate, 2025.www.project-syndicate.org